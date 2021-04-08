Terikoton Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Terikoton Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Terikoton kumaş sağlık sektörü için oldukça büyük bir öneme sahip olarak biliniyor. Pamuk ve polyester karışımından üretilen terikoton kumaş medikal hastane çalışanları için kullanılıyor.

Terikoton Kumaş Nedir?

Genellikle medikal alanda hastanelerde çalışan personeller için hastane kıyafetlerinde kullanılan terikoton kumaş çeşitleri yapısı ve özellikleri ile öne çıkar. Polyester ve pamuk karışımından üretilen bu kumaş oldukça dayanıklıdır. Kaliteli olan bu kumaş uzun süre kullanılabilir. Sağlık sektörünün dışında günlük hayattaki kıyafet üretimlerinde de terikoton kumaştan faydalanılır. Boks önlüğü ve ya ameliyat önlüklerinin üretimlerinde de terikoton kumaştan yararlanılmaktadır.

Terikoton Kumaş Nasıldır?

Terletmeyen ve yüksek oranda hava geçirgenliği olan terikoton kumaşın kullanım alanları oldukça fazladır. Sağlık ve medikal sektörde de personel kıyafetlerinin hazırlanmasında kullanılan terikoton kumaş yapısı ve özellikleri ile ön plana çıkar. Pamuk ve polyester karışımından üretilen bu kumaşlar cilde uyumlu ve oldukça sağlıklıdır. Terikoton kumaş dünya genelinde sağlık alanında çalışan personelin kıyafetlerinin üretiminde kullanılmaktadır.

Terikoton Kumaş Terletir mi?

Hafif bir yapısı olan terikoton kumaşlar cilt ile uyum sağlar. Bu nedenle ciltte herhangi bir terlemeye yol açmaz. Diğer kumaşlara oranla daha dayanıklı olan terikoton kumaş özellikle sağlık çalışanlarının medikal kıyafetlerinin üretiminde kullanılır. Bu nedenle zorlu koşullarda dahi terikoton kumaş asla terletmez. Bu özelliği ile ise öne çıkmaktadır.

Terikoton Kumaş Özellikleri

Dünya genelinde bilinen kumaşlar arasında yer alan terikoton kumaşın pek çok özelliği bulunmaktadır. Kaliteli bir yapısı olan bu kumaş güvenle tercih edilebilir. Hafif ve ince bir yapısı olan terikoton kumaş hava geçirgenliği olduğu için terletme yapmamaktadır. Özellikle çoğunluğu pamuktan üretilen terikoton kumaş çeşitleri çok daha kaliteli ve sağlıklıdır. Bu kumaşlar sağlık çalışanları tarafından özellikle tercih edilir.

Terikoton Kumaş Kullanım Alanları

Günümüzde çok sık tercih edilen terikoton kumaşın kullanım alanları bellidir. Buna göre terikoton kumaş çoğu zaman sağlık ve medikal alanda çalışan sağlık personellerinin kıyafetlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra boks önlüğü ve ameliyathane önlüğü üretiminde de terikoton kumaş yoğunlukla kullanılmaktadır.

Terikoton Kumaş Esnek midir?

Terikoton kumaş yapısı itibari ile oldukça esnektir. Bu yönüyle terikoton kumaştan üretilen kıyafetler rahat bir kullanım sağlamaktadır. O nedenle terikoton kumaş içeriğinde pamuk ve polyester bulunduğu için esnek bir yapıya sahiptir. Terikoton kumaş esnek yapılı olduğu için rahat bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca sağlık sektöründe personel kıyafetlerinde kullanılan terikoton kumaşın hava geçirgenliği de yüksektir.

Terikoton Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Terikoton kumaş yıkanırken çok dikkat edilmelidir. Bu kumaştan üretilen kıyafetler yüksek ısıda yıkandığı takdirde deforme olabilir. Bunun dışında çamaşır makinesinde kolay bir şekilde yıkanan terikoton kumaş yıkansa dahi çekme yapmaz. O nedenle sağlık personelleri de hızlı bir şekilde terikoton kumaşları yıkayabilirler. Çamaşır makinesinde kolay bir şekilde yıkanan terikoton kumaşlar kırışabilir. Bu nedenle terikoton kumaşlar orta ısıda ütülenebilirler.

Terikoton Kumaş Sıcak Tutar mı?

Farklı oranlarda pamuk ve polyesterden üretilen terikoton kumaş vücudu sıcak tutması ile bilinir. Yapısı itibari ile yüksek oranda pamuk olan terikoton kumaşlarda vücudu sıcak tutar. Bu nedenle terikoton kumaşlar özellikle soğuk kış günlerinde rahat bir şekilde giyilebilir. Bu yönü ile terikoton kumaşlar da çok fazla tercih edilir.