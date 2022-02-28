Tere Tohumu Zayıflatır Mı, Ne İşe Yarar? Tere Tohumu Faydaları ve Kullanımı

Tere tohumları demir, folat, Vitamin C, A, E, lif ve protein gibi besinlerle doludur ve sağlığa faydaları tere tohumunu öğünlerinize dahil etmek için yeterli sebepler sunar. İşte tere tohumu faydaları ve merak edilenler...



Tere tohumu nedir?

Tere tohumu, hardal familyasından yenilebilir ve biberli, keskin aroması ve aromasıyla bilinir.

Çok yıllık bir kış bitkisidir ve yaprakları, makarna, sandviç gibi Avrupa gıdalarında garnitür olarak yaygın olarak kullanılırken, küçük, cevizli tohumlar salatalarda, çorbalarda ve smoothie'lerde kullanılır.

Tere tohumu zayıflatır mı?

İçeriğindeki flavonoidlerin bolluğu sayesinde, tere tohumları vücudun fazla kiloları daha hızlı atmasına yardımcı olur. Lif ve temel besinlerin varlığı nedeniyle, bu tohumların düzenli diyete eklenmesi ani açlık sancılarını giderir ve aşırı yemeyi önler ve bu nedenle kişinin kilo verme rejiminde çok önemli bir rol oynayabilir.

Tere tohumu nasıl kullanılır?

Tere tohumu ile zayıflamak isteyenler, tohumu iyice öğütüp bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak, sabahları aç karnına tüketebilir. Bu karışımın ardından bir bardak ılık su içmek metabolizmanın hızlanmasını destekler. Mutlaka doktor kontrolünde uygulamanız önerilir.

Tere tohumu faydaları nelerdir?

Astımı önler

Astım semptomları , akciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olan aktif bir bileşiğin varlığı olarak tere tohumlarının alınmasıyla önemli ölçüde azaltılabilir. Bahçe tere tohumlarının çiğnenmesi, öksürük ve boğaz ağrısının tedavisinde yardımcı olan iyi bir balgam söktürücü görevi görür.

Hemoglobini iyileştirir

Tere tohumlarını tüketmek, uzun vadede hemoglobin seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur ve anemiyi tedavi eder. Tere tohumlarındaki demir zenginliği, kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik eder.

Bağırsak sağlığına iyi gelir

Tere tohumlarındaki lif bolluğu, kabızlık ve hazımsızlık semptomlarını hafifletmeye yardımcı olan güçlü bir müshildir. Düzenli olarak yemek, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Kolik sorunlarını tedavi etmek için çocuklara su ile karıştırılarak da verilebilir.

Menstruasyonu düzenler

Tere tohumları, düzensiz adet döngüsünü normalleştirmenin doğal bir yoludur. Tere tohumlarındaki fitokimyasallar, döngünün düzenlenmesine yardımcı olan östrojen hormonuna çok benzer.

Belleği artırır

Tere tohumları, esansiyel yağlar linolenik asitler ve araşidonik yağ asitlerinde bol miktarda bulunur ve iyi yağların bu kombinasyonu, mükemmel bir hafıza güçlendirici olarak işlev görür.

Cilt ve saç sağlığına iyi gelir

Bal ile karıştırılmış ve öğütülmüş, güneş yanığı , tahriş olmuş cilt ve kuru cildi tedavi etmek ve cildi yatıştırmak için mükemmel bir çaredir. Ayrıca bu karışımı kuru ve çatlamış dudaklarınıza bile uygulayabilirsiniz.

Protein ve saç dökülmesini önleyen demir ve magnezyum gibi diğer temel mineraller açısından süper zengindir, doğal olarak parlak saçlar için yiyebilir veya saçınıza macun uygulayabilirsiniz.

Anne sütü üretimini teşvik eder

Anne sütü, gençlerin beslenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için ideal olduğu için son derece faydalıdır. Yüksek miktarda protein ve demir ile zenginleştirilmiş bahçe tere tohumları, güçlü galaktagog özelliği gösterir. Bu, meme bezlerinden süt salgılanmasını arttırdığı için emziren kadınlar için çok önemlidir. Bu nedenle, emziren annelerin süt üretimini artırmak için tere tohumları içeren yiyecekleri dahil etmeleri teşvik edilir.

Diyabeti düzenler

Bu minik tohumların mükemmel anti-glisemik doğası, vücudun kan şekeri seviyelerinin hafifletilmesinde büyük önem taşır. Lepidimoid adı verilen bir fitokimyasal içeren çimlenmiş tohum kabuğundaki yapıştırıcının varlığı, güçlü bir hipoglisemik özellik gösterir. Pankreas B-hücrelerinden insülin üretimi, tere tohumlarının alınmasıyla aktif hale gelir. Ayrıca nişastanın glikoza parçalanmasını azaltmaya yardımcı olur ve bu da düşük kan şekeri seviyelerine yol açar.

Bağışıklığı güçlendirir

Antioksidanlar ve A ve C Vitamini ile dolu bahçe tere tohumları, bağışıklık sistemini iyileştirmek, mikroplarla savaşmak ve vücudu çeşitli enfeksiyonlara karşı korumak için mutlak bir çare sunar. Ayrıca ateş, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve diğer solunum anomalileri gibi enfeksiyonların önlenmesinde son derece etkili olan anti-mikrobiyal özelliklerin varlığını da gösterir.