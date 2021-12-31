Terazi Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Terazi Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar,

Kendinize olan güveninizi nasıl tazelemeniz gerektiğiyle ilgili birçok mücadele verdiniz. Gücünüzü buna mı harcamalı, hayatınızı elinize mı almalısınız? 2021 senesesi sadece size yormadı.2014 senesinden beri çeşitli mücadeleler veriyorsunuz. Siz çevrenizi yoran ve üzen bir değilsiniz ama çevrenize sınır çizemediğiniz için kendinizi inciten bir yanınız var.Şimdi bunu öğreniyorsunuz. Bu sorular arasında çok gidip gelmiş olabilirsiniz. 2022’de nereye gitmeniz gerektiğini anlamanız bu kadar zor olmayacaktır. İşi şansa, tatlı dile, güler yüze bırakma devrini kapatıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün bir süre Oğlak burcunda seyahat etmesi, hızlı geçişleriyle yol alarak yılı tamamlaması sizi de büyük oranda etkileyecektir.

Özellikle kariyeriniz ve buradaki ilişkileriniz 2022’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sevdikleriniz için verdiğiniz mücadele boyut değiştirebilir. Kendinizi ve isteklerinizi de ön plana alıyorsunuz. Olumsuz tecrübeler yaşamış ve yaşayacak olsanız bile, kendinize bunların öğretilerini hatırlatabilirsiniz. Toplumdaki yerinizi güçlendirmek, hedeflerinize yönelik iş birliklerine önem vermek sizin için ööncelikli olmalıdır. Gerek ailenizdeki gerekse iş hayatınızdaki kadın figürleri burada belirleyici rol üstlenebilir. Şimdiden iyi ilişkiler ve ilişkileri iyileştirme konusuna eğilmeye başlamanızda fayda var. Hayatınıza çok sık ve farklı insanlar gelebilir. Her insandan yeni bir şey öğrenebilir, her ilişkide bir adım daha ilerleyebilir.



Ekonomik anlamda güçleniyorsunuz.

Boğa ve Akrep aksına geçecek olan Ay Düğümleri, 2022 yılındaki maddi değerlerinize ve çabalarınıza dikkat çekiyor. Ne yapmak istediğinizden ziyade, kazanmak ve kendinizi daha güvende hissetmek için asıl gerekli olanın ne oldunu buluyorsunuz. Bunu bulduğunuzda kabuk kırmanın ötesine bile geçebilirsiniz. Çarpıcı ve radikal iş fırsatları arasından seçimler yapabilirsiniz. Her zaman yaptığınızdan ve bildiğinizden farklı girişimlerde bulunmak, konfor alanıyla ilgili algılarınızı değiştirmek yaşam standartlarınızı belirliyor. Kendinize, ailenize, değerlerinize sahip çıkıyorsunuz. Çünkü bu sayede hem fiziksel hem de psikolojik olarak beslenebileceğiniz gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz. Sıradışı teklifler ya da insanlar, sizi eskisi kadar korkutmayacaktır. Stres yönetimini daha doğru bir şekilde yapmayı öğrenebilirsiniz. Bu sayede, hayatın korkulacak yanlarından sıyrılıp tutunulacak yanlarına bir geçiş yapabilirsiniz.



Gerçek bir başarı ve markalaşmaya hazır olun!

Merkür 2022 yılında 3 hava grubunda geri harekette bulunacak. Kova ve İkizler burçlarında sürecek ileri-geri hareketlerin sonuncusu sizin burcunuzda olacağı için bir final etkisi taşıyor diyebiliriz. İlişkiler ve kişisel gelişim konuları ön plana çıkıyor. Yıl içinde 14 Ocak, 10 Mayıs ve 9 Eylül’de tarihlerinde Merkür geri harekette olacak. Bunların dışında kalan sürelerde tanıştığınız insanlarla olan ilişkileriniz ve kendinizi adadağınız, bir şeyler ortaya koyduğunuz işler önem arz ediyor. Zira geri hareketler başladığında tüm bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmanız gerekecek. Eğer yarım kalan bir ilişkiniz, bir uğraşınız varsa hakkıyla tamamlamanız halinde hayatınızı daha yaşanılır bir hale getirebileceksiniz. Kendinize, kalbinize, yeteneklerinize şans vermelisiniz. Burada üreteceğiniz fikirler, onları uygulama ve onlara inanma yöntemleriniz gökyüzü tarafından destekleniyor olacaktır.



İyileşiyorsunuz! Yeniden eski hataları yapmayın!

Chiron 2022 yılına Koç burcunda ileri hareket ederek başlıyor. Aslında 2021 yılının son günlerinde buna başlayacak ama siz etkilerini çoğunlukla yeni yıl itibariyle alabileceksiniz. Çok yara almış, yanlış tercihler yapmış olabilirsiniz. Chiron’un retro sürecinde bunların hepsiyle yüzleştiniz. Şimdi ileri hareketine başladığında bu yüzleştiklerinizi hayatınıza, ilişkilerinize yansıtmalısınız. Bir birlikteliğiniz varsa artık aynı hataya düşmemelisiniz. Çünkü bu aşamada bunu tekrarlamak bir hata değil seçenek haline gelecektir. İnsanların sizden gitmeleri için değil, sizinle kalmaları için sebepler ortaya çıkarmalısınız. İlişkileriniz bu yüzden önem arz ediyor. Mutlu ve başarılı bir birey olmak için, bu durumun içinde olmak isteyenlerle iletişim halinde olabilirsiniz, olmalısınız da. Hayata aynı açıdan değil, aynı acıdan bakan insanlar birbirini besler. Acınızı doğru kullanırsanız, açılarınız da doğru yöne evrilecektir.

2022 Teraziler

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Terazi, Yay ve ikizler

Yılın en başarılı ayları: Nisan, Mayıs, ekim, Aralık

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Şubat, Haziran, Ağustos, Ekim

Terazi Burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması

Ocak: aile ve kariyer konularındaki seçimler damga vuruyor. Aileniz ve dostlarınız harekete geçmeniz konusunda sizleri desteklerken, endişeleriniz adım atmanızdaki en büyük engel olacaktır. Köklerinizden aldığınız güç ile somut olarak hareket enerjisine sahip olacaksınız.

Şubat: Görünürlüğünüz artıyor. Toplum önünde yeni görevler, yeni sorumluluklar alarak söz sahibi olacaksınız.Sadece kandırılmalara,dolandırılmalara ekstra dikkat etmeniz gereken bir ay içindesiniz.Daha uyanık olun.

Mart: Duygusal yoğunluk ile başlıyorsunuz. Hassasiyetiniz yüksek olarak kırılgan yapınızı dengelemekte zorlanacaksınız. Günlük aktivitelerinizi mümkün olduğunca ertelemek ilk tercihiniz olacaktır. Gizlilik içeren konularınızda dikkatinizden kaçan küçük detaylar olabilir. Sırlarınızı emin ellere teslim etmek isteyeceksiniz.

Nisan: Aşk hayatınız damgasını vuruyor. Özlem ve aşk dolu bu ay da hızlı hareket etmek isteyerek geçmiş sevgisizliğin tadını çıkaracaksınız. Yeni başlangıçlar hayatınızda sizleri yol ayrımına taşıyor olacaktır.

Mayıs: Sizler için dönüşüm ayı oluyor. Korkularınızı geride bırakacak içsel uyanışa şahitlik edeceksiniz. Sabit düşüncelerinizin aslında sizlere nasıl etki ettiğinin yansıması ile karşılaşınca gerçekleri daha iyi fark ediyorsunuz. Finansal konularınızda elde ettiğiniz başarılar ile kendinize olan güveniniz artıyor. Riskli yatırım kaynaklarından uzak durmalısınız.

Haziran: iletişiminiz güçleniyor. Yeni bir eğitim hayatına adım atabilirsiniz. Yakın çevre diyaloglarınız ile ticari faaliyetleriniz de kazanç sağlayacaksınız. Sahiplenme duygunuz çalışma alanınızda samimi dostluklar kazanmanıza olanak

Sağlayacaktır.

Temmuz: hayatınızda kararsızlık yaşadığınız konularda tamamlanma yaşayacaksınız. Sonuca vardığınız ölçüde ilerleme kat ediyorsunuz. Beklenmedik olaylar karşısında sosyal çevrenizin görüşlerine başvurarak doğru bir yol izlemelisiniz.

Ağustos: özgür olmak istiyorsunuz. Çevrenizin baskısından kurtularak kişisel isteklerinize göre hareket edeceksiniz. Bağımsızlığınızı herkes hissedecek. Yalnızlık duygunuz la baş etmekte zorlanabilir, bilinçaltınız geçmiş kırgınlıklarınızı yeniden canlandırmak isteyebilir.

Eylül: Ruhsal olarak dağıldığınızı fark ediyorsunuz. Fiziksel ve ruhsal olarak disipline edilmeniz gerektiğini düşünerek sınırlarınızı keskinleştiriyorsunuz. Kimliğinizi doğru yansıtmanın yollarını arayacaksınız.

Ekim: hızlı giriş yapıyorsunuz. Ortaklı işlerinizde gelişmelere uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Duygularınızla hareket etmemeye özen gösterin. Ekim ayı ikinci haftası maddi değerlerinize dikkat etmeniz gerekiyor.

Kasım: miras, vergi, alacak verecek konularınız ana gündeminizi oluşturuyor. Duygularınız sizleri kararsızlığa iterken değişime olan karşı tepkiniz sizleri bazı ihtimallerden vazgeçmeye sürükleyebilir. Kardeşleriniz ile kısa mesafeli seyahatler yapabilir, içsel yorgunluğunuzu sakinleştirmek isteyeceksiniz.

Aralık: yılın tamamlanması olduğu gibi sizler için de bir alanda tamamlanma diğer bir alanda yeniden başlangıç enerjisine sahiptir. Taşınma ve yer değişikliğine karşı olsanız da sistem sizin iyiliğinize çalışarak olması gerekeni gerçekleştirecektir.