Terazi Burcu Hangi Grup? Terazi Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

Terazi burcu hava burcu grubuna mensup bir burçtur.

Terazi Burcu Hangi Grup?

Astrolojiye göre 12 burç vardır. İnsanların hangi burçtan oldukları ise doğum tarihlerine göre saptanır. 23 Eylül ile 23 Kasım tarihleri arasında doğmuş olan insanların burcu "Terazi Burcu"dur.

Öte yandan tıpkı doğada olduğu gibi Astrolojide de 4 ana element vardır. Bunlar hava, su, toprak ve ateştir. Bu dört elemente göre de dört grup bulunur. Burçların her birisi bu gruplardan birisinin başlığı altında sınıflandırılır. Terazi burcu "Hava Grubu" na dahil bir burçtur.

Terazi Burcu Grubu ve Özellikleri Nedir?

Aynı grupta bulunan burçların ortak özellikleri vardır. Bu gruba özgü özellikler o grupta yer alan burçlarda genellikle görülür. Terazi burcu grubu olan hava grubunun özellikleri şöyledir:

İletişimde güçlü kişilerdir.

Hava burcu insanları zihinsel olarak çok canlı ve hareketlidir.

Dışa dönük ve girişken yapıdadırlar.

Yeniliklere açık ve ileri görüşlüdür.

Okumayı, araştırmayı seven entelektüel kişilerdir.

Hava burcu insanı sosyal çevrelerine ve sosyal olaylara duyarlıdır.

Arkadaş çevresi geniştir.

Hava gibi her şeye nüfuz ederler fakat bağlanmayı sevmezler.