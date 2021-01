Terazi Burcu Hangi Ay? Terazi Burcu Tarihleri Ve Günleri

Sürekli uyum ve denge arayışı içinde olan Terazi'nin uyumlu ve dengeli bir bağlamda gelişmesi gerekir.



Terazi Burcu Hangi Ay?



İster ailede, ister aşkta veya işte, her zaman doğru dengeyi, doğru ölçüyü arıyor. Terazi burcu eylül ve ekim aylarını kapsıyor. Terazi burcu, her şeyde dengelidir. Adalete aşık, barış arıyor. Sık sık yönetmekte zorlandığı çelişkili durumlardan korkuyor. Nüans arayışı, artıları ve eksileri tartma yeteneği onu bazen tereddüt ediyor. Ayrıca, bu burcun yerlilerinin olağanüstü sanatsal hediyeler gösterebileceğini unutmayın.



Terazi Burcu Tarihleri ve Günleri Nelerdir?



Terazi burcunun doğum tarihi: 23 Eylül - 22 Ekim

Güçlü Yönler: Denge, adalet, barış.

Nitelikler: Nezaket, girişkenlik.

Hatalar: Tereddüt, yüzeysellik.



Terazi, tıpkı Kova ve İkizler gibi zihin ve akıl ile ilişkilendirilen bir hava burcudur. Bu burçtan olanlar sıkılmamak için dış uyarıma ihtiyaç duyarlar: okumalar, tartışmalar ve hatta toplantılar. Terazi, sevgi ve güzellik gezegeni Venüs'ten etkilenir.



Terazi Burcunun Özellikleri Nelerdir?



Tüm potansiyellerini kullanmak için etrafını sanatla, müzikle çevrelemeyi ve güzel alanlarda gelişmeyi seviyor. Doğası gereği çok işbirlikçi olan terazi burcu, bir takımda çalışmakta zorluk çekmez, Terazi'nin tek başına değil, bir grupta olması gerekir.



Terazi burcunun sembolü, bize bu burcun simetri ve denge için sahip olduğu hayranlığı anlatır. Tarafsızdır, adaletsizlikten nefret eder ve adaletsizliğin gösterilmesini engellemek için çalışır. Korktuğu yüzleşmeye, bir barış hissi bırakmayı ve çatışmalardan kaçmayı tercih ediyor.



Terazi burcuna Venüs ve Satürn'ün etkisi hakimdir. Venüs, sevgi ve uyumu, duygusallığı ve aynı zamanda güzelliği ve sanatı sembolize eder. Satürn güvenliği, bilgeliği ve sabrı sembolize eder. Zodyakın on iki burcu, dört elemente karşılık gelmesiyle dörde ayrılır. Bunlar; ateş, toprak, hava ve su. Terazi, tıpkı Kova ve İkizler gibi bir Hava burcudur. Hava elementi bu işaretlere iletişim kolaylığı ve bir çeşit hafiflik verir. Ama Hava burcu olduğunuzda dağılmaya dikkat edin.



Terazi Burçlarının Nitelikleri Nelerdir?



Girişken, çekici, sempatik, asla kendinizi kaptırmazsınız ve her zaman anlamaya, atmosferi rahatlatmaya, uyum bulmaya çalışırsınız. Durum ne olursa olsun, her zaman huzurlu olan sensin, dengeyi yeniden sağlamak, atmosferi ısıtmak isteyen sensin. Senin yanında yaşamak gerçek bir zevk. Eviniz sıcak, dost canlısı ve her zaman herkesi evinde hissettiriyorsunuz. Bir çift olarak, diğer yarınızı bulduğunuzda, hızla birlikte mutlu günler geçirirsiniz.