Terazi burcu insanları kararsızlıkları ile ön plana çıkarlar. Bunun yanı sıra çekici ve büyülü bir yapıya sahiptirler. Terazi dengeli bir burçtur. Sürekli ilgi isteyen yapıları bulunur. Yapıları oldukça kuvvetlidir fakat buna rağmen çabuk hastalanabilirler. Şanslı günleri Cuma, uğurlu taşları opal, renkleri pastel, şanslı sayısı 6, gezegeni Venüs'tür.

Bir de Terazi burçlarının çocuklarının hangi karakterde ve hangi özelliklere sahip olunacağı merak edilmektedir. Terazi burcu çocuğu hakkında bilgileri sizler için hazırladık.

Terazi Burcu Çocuğu Özellikleri (Temel / Ruhsal / Fiziksel)

Genel olarak sakin yapıları ile ebeveynlerini şanslı olarak konumlandırırlar. Bebeklik yıllarında genellikle ağlama sıkıntıları yaşatmazlar. Kendi kendilerine oyun kurarak saatlerce vakit geçirebilirler. Terazi burcu çocukları ilgisizliği sevmezler. Sürekli ilgi beklerler.

Rahat oldukları ve gürültüsüz, sakin bir mekanda dakikalarda kendi başlarına vakit geçirebilirler. Sürekli sevgi bekleyen Terazi burcu insanları, bu isteklerini açıkça belli edemezler.

İlgisizlik durumunda ise anne ve babaya karşı kırgınlıklarını ve üzüntülerini içlerinde yaşarlar. Dış görünüşlerine daima önem verip özen gösterirler. Kavgadan, gürültüden hoşnut olmazlar. Sosyalleşmekte problem yaşamazlar. Eleştiriye asla katlanamazlar. Terazi burcu çocuklarını cezalandırma yöntemi uygularsanız bu yöntemden hoşnutsuz olacaklardır. Sanat yönlerinin geliştirildiğinde başarılı olurlar.

Terazi Burcu Çocuğu Nasıl Olur?

Terazi burcu çocuğu, güzel yetiştirilir, onunla ilgilenilir ve sevgi gösterilirse hayatında çok başarılı olup iyi yerlere gelir. Genel olarak iyi bir kişiliğe ve huya sahiptirler. Çok çekici ve başarılı bir karaktere sahip olduklarından başkaları tarafından hoş karşılanırlar. Ağlamayı çok sevmezler. Genelde üzgün olduklarında sürekli uyumayı tercih eden karakter yapıları vardır.

Güzellik kavramına düşkün, duygusal ve nazik bir yapıya sahiplerdir. Erken yaşlarda gelişir, hayatın anlamını keşfetmeye çalışırlar. Ergenlik çağlarına gelindiğinde Terazi çocuklarında bir takım problemler görülmeye başlanılabilir. Bu durumlarda anne ve baba devreye girmelidirler. Bu sayede çocuklar verilen öğüt ve terbiyeyle daha iyi bir insan olmaya özen gösterecektir.

Terazi Burcu Çocuğu Okul Hayatı Nasıl Olur?

Bu burç çocuklarının mantığı sürekli olarak ön plana çıkar. 20 sene sonra bile neler yapabileceğini, hangi meslek içerisinde olacağını düşünürler. Herhangi bir olumsuz durumda motivasyonlarını çok çabuk kaybedebilirler. Bu nedenle derslerinde ki düşüş kaçınılmaz olmaktadır. Sorumluluk açısından oldukça iyilerdir. Dersleri pür dikkat dinleyip sınavlarda başarılı bir tutum sergilerler. Genel olarak sözel derslerde daha başarılı olurlar.

Terazi Burcu Çocuğu Nasıl Beslenmelidir?

Yemek yiyecekleri sırada rahat ve huzurlu alanları tercih ederler. Bol sıvı ve su tüketimi alırlar. Çorba gibi sağlıklı besleyici yiyecekleri tercih ederler. Börek, çörek, mantı gibi hamur işlerine bayılırlar. Tatlılar ise vazgeçilmezleri arasındadır. Metabolizmaları genelde yavaş çalışır. Baharatlı yiyeceklerden vazgeçmeleri mümkün değildir. Fosfat içerikli besinleri tercih etmeleri gerekir. Soğan, et, havuç, tereyağı, sarımsak bu burç çocuklarının tüketmesi tavsiye edilen gıdalardır. Ispanak, buğday, yulaf gibi ürünlerden de destek almaları önerilir.

Terazi Burcu Çocuğu Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Çok fazla baskıcı bir tavır alınmamalıdır. Sert tavır ve davranışlardan kaçınarak her durumu güzel bir şekilde anlatarak eğitim verilmelidir. Ebeveynler çocuklarının yapmasını istediği bir durum var ise bunu sakin, güzel ve iyi şekilde çocuklarına iletmelidir.

Terazi Burcu Çocuğu Okul Başarısı Nasıldır?

Sınıftaki arkadaşları ile uyumlu, arabulucu ve sevecendirler. Bilim içerikli derslerde çok başarılı olabilmektedirler. Güzel sanatlara, müziğe ve resim çizmeye odaklı yapıları bulunur. Moda tasarımı gibi mesleklere ilgi duyup o doğrultuda ilerleyebilmektedir.

Terazi Burcu Çocuğuna Nasıl Davranmalıdır?

Alından ve hassas yapıları bulunur. Bundan dolayı onları germemek gerekir. Ses tonunuz düşük bir biçimde yapmasını istediğiniz şeyleri söylemelisiniz. Bu çocukları acele ettirmemeniz gerekmektedir. Aceleci olunmasını asla sevmezler. Kötü ve sert davranıldığında içine kapanık bir durum içerisinde olurlar. Sakin ve yapıcı konuşmalar yapılmalıdır.

Terazi Burcu Çocuğuna Hediye Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Müziğe karşı ilgili olan bu burcun çocuklarına müzikli oyuncaklar alabilirsiniz. Kesinlikle ilgisini çekecek hediyeleri severler. İlgisini çekmeyen hediyelerle asla ilgilenmezler.

Terazi Burcu Bebeğinin Özellikleri

- İlgi çekmekten hoşlanırlar ve sosyaldirler.

- Kararsız bir yapıları bulunur.

- Dikkat çekmekten haz duyarlar.

- Sevecendirler ve her yere gülücük saçarlar.

- Kararlı ve hırslı yapıları vardır.