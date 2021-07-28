Terahertz Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Titreşim Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Terahertz Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Terahertz, vücudu elektromanyetik duman ve zararlı radyasyona karşı korumak için Japon bilim adamları tarafından icat edilen insan yapımı bir değerli taştır.

Terahertz Taşı Nedir?

Terahertz taşı, günlük koşuşturmaların neden olduğu stresi ve yorgunluğu azaltmak için çalışan güçlü iyileştirici titreşimler yayan insan yapımı bir mineraldir. Bu güçlü titreşimli taş zihninizi temizler ve sakinleştirir, böylece beyin gücünüzü en verimli şekilde kullanmanızı sağlar.

Terahertz Taşı Ne İşe Yarar?

Terahertz Taşı, çok yüksek salınım frekansına ve ayrıca termal iletkenliğe sahip çok güçlü bir şifa taşı olduğuna inanılıyor. Enerji kıtlığını desteklemek istiyorsanız son derece yararlı olan iç vücut enerjisine enerji verebilir. Terahertz zihninizi stres ve endişelerden kurtaracak ve bu da çoğu zaman beyniniz için yararlıdır.

Terahertz Taşı Nerelerde Bulunur?

Terahertz piyasadaki en nadir taşlardan biridir. Elde edilmesi oldukça zor olduğu için piyasada yaygın olarak bulunan diğer taşlara göre daha pahalıdır. Gümüş mücevherler satan dükkanlarda bulma ihtimaliniz yüksektir. Fakat taşın orijinal olmasına dikkat etmelisiniz.

Terahertz Taşı Nasıl Anlaşılır?

Yapay bir taş olan Terahertz taşı, gümüştür ve parlaktır. Silikon yapısından kolayca orijinalliği anlaşılabilir. Gümüş taşlı bilekliklerden de anlayacağınız gibi Terahertz taşı da ağırdır ve satışı yine tartılarak yapılır. Yine de almadan önce bir bilene danışmakta fayda vardır.

Terahertz Taşı Nasıl Kullanılır?

Terahertz değerli taşını bileklik olarak kullanabilirsiniz. Her zaman parlak bir enerji alanı ile çevrili olmanın ve auranızı olumsuzluklardan ve toksik titreşimlerden arındırmanın güçlendirici bir yoludur. Terahertz taşı takmak veya taşımak, zihninizi tamamen boşaltmak, enerji seviyenizi yükseltmek, stresinizi azaltmak ve hedefinize daha fazla odaklanmak için faydalı bir enerji aracı olabilir.

Terahertz Taşı Faydaları Nelerdir?

Terahertz taşı, kan dolaşımında sorunları olan insanlara yardımcı olabilecek güçlü bir şifa taşıdır. Uzun dalga boyundan dolayı taş, kan dolaşımını iyileştirmede yardımcı olabilir. Kan dolaşımındaki pıhtıları ortadan kaldırarak kan akışını iyileştirir.

Buna ek olarak, terahertz hücreleri uyararak ve soğuk ayak ve ellere neden olan hipotermiyi iyileştirerek insan vücudunun dengesini koruyacaktır. Ayrıca, hareketliliği artırır ve vücut durumunu korur. Terahertz taşı genel faydalarını listelersek;

Yüksek enerji akışını sağlar,

Zihin gücünü artırır,

Enerji açığını doldurur,

Enerji ve iradeyi artırır,

Vücudu elektromanyetik kirlilik ve zararlı radyasyona karşı korur,

Sağlıklı bir kan akışını teşvik eder.

Terahertz Taşı Özellikleri Nelerdir?

Terahertz taşı mükemmel bir enerji sağlayıcı araçtır. Bu gümüş değerli taş, yüksek beyin gücü akışı gerektiren görevleri yerine getirirken veya hedefler üzerinde çalışırken son derece üretken ve verimli olmanız için size sağlıklı ve güçlü bir enerji akışı sağlar. Yaydığımız ve aldığımız enerji akışı son derece önemlidir ve zihinsel ve fiziksel sağlığımızı olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Terahertz taşı, büyük ölçüde tüm vücudunuzda sağlıklı bir enerji akışı yaratmayı başarabilen güçlü titreşimleriyle karakterize edilir.

Terahertz Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Terahertz taşı genel olarak zaten yüzük, kolye ve tesbih gibi aksesuarlarda kullanılmaktadır. Fakat özellikle Terahertz taşı bileklik olarak kullanımda idealdir.

Terahertz Taşı Temizliği ve Bakımı

Terahertz taşı, gümüş olmasından dolayı tıpkı bir gümüş gibi temizlenir. Tütün külü, kola ya da gümüş temizleyicilerle parlaklığını yitirmeden temizleme işlemi yapabilirsiniz. Tütün külü ile ovuşturarak, bir bardak kolanın içerisinde bir saat kadar bekleterek arındırabilirsiniz.