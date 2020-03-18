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GeriKültür Sanat Tepki, Köklerine Geri Dönüyor
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Kültür Sanat

Tepki, Köklerine Geri Dönüyor

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Tepki, Köklerine Geri Dönüyor
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"Türkçe rap müziğe M.O.B Entertainment ile iki yıldır yeni yıldızlar kazandıran Tepki, bu defa yeni albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. "

Tepki'nin 2 parttan oluşan yeni albümünün ilk bölümü olan “212”, Uzi, Motive ve Ruby'nin de yer aldığı 5 şarkıdan oluşuyor.

Tarzıyla fark yaratan, unutulmaz şarkılara imza atan başarılı rapper, oldschool sound'ları yeni HipHop anlayışında harmanladığı “212” albümü ile köklerine geri
dönüyor. Yıllar önce bir göz odada müzik yapmaya başlayan ve yıllar içinde geniş kitlelere ulaşan Tepki, geri dönüş albümüyle hayatını, sokakları, yokluğu ve
gettoyu anlatıyor. Albümde sanatçıya, düetleriyle Uzi, Motive ve Ruby eşlik ederken, prodüktör koltuğunda Uğur Öztürk, Segah ve Glam işbirliği yer alıyor.
Tepki'nin “Ghetto” isimli şarkısına çekilen iddialı klibi, büyük ses getireceğe benziyor.

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