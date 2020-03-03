Tepeden Tırnağa Lateks: Kim & Kourtney Kardashian

Kardashian West, karamel tonlu lateks pantolon ve gömme eldivenlere kombinlediği bir lateks ceket giydi. Lateks ceket V yakalı ve belinin yanına bağlanmıştı. Kaygan görünümünü sıkı bir at kuyruğu ve beyaz stiletto topuklarla tamamladı.

Kourtney Kardashian ise, boyunlu çikolata kahverengi bir tulum giydi. Kıyafetini tamamlamak için koyu siyah güneş gözlüğü ve diz üstü siyah botlar giydi.

Çoğu insan podyumda yeni bir şey görmek ve denemek arasında birkaç ay beklemek zorunda kalırken, Kardashian West sadece birkaç saat beklemek zorunda kaldı. Çünkü Paris'teki otel odasında Balmain'in yeni tanıtıldığı koleksiyonunun kıyafetleriyle dolu bir rafı vardı.