MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriÜnlü Kombinleri Tepeden Tırnağa Lateks: Kim & Kourtney Kardashian
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Tepeden Tırnağa Lateks: Kim & Kourtney Kardashian
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Tepeden Tırnağa Lateks: Kim & Kourtney Kardashian

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tepeden Tırnağa Lateks: Kim & Kourtney Kardashian
Abone Olgoogle-news

"Kim Kardashian West ve kız kardeşi Kourtney Kardashian, Pazar günü Paris Moda Haftası'nda Balmain gösterisinde podyumdan yeni çıkmış sayılacak kadar cesur, baştan ayağa lateks kıyafetler giyerek Paris'te sokağa çıktılar."

Kardashian West, karamel tonlu lateks pantolon ve gömme eldivenlere kombinlediği bir lateks ceket giydi. Lateks ceket V yakalı ve belinin yanına bağlanmıştı. Kaygan görünümünü sıkı bir at kuyruğu ve beyaz stiletto topuklarla tamamladı.

Kourtney Kardashian ise, boyunlu çikolata kahverengi bir tulum giydi. Kıyafetini tamamlamak için koyu siyah güneş gözlüğü ve diz üstü siyah botlar giydi.

Tepeden Tırnağa Lateks: Kim & Kourtney Kardashian

Çoğu insan podyumda yeni bir şey görmek ve denemek arasında birkaç ay beklemek zorunda kalırken, Kardashian West sadece birkaç saat beklemek zorunda kaldı. Çünkü Paris'teki otel odasında Balmain'in yeni tanıtıldığı koleksiyonunun kıyafetleriyle dolu bir rafı vardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi