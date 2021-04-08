Tensel Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Tensel Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Tensel kumaş, kalitesi ve rahatlığı ile bilinen kumaş türleri arasında yer alır. Belli başlı aşamalardan geçtikten sonra iplik haline getirilir ve hazırlanması bu şekilde son bulur.

Tensel Kumaş Terletir mi?

Bu kumaş türü vücuda nefes aldırabilen kumaş türüdür. Bu sebepten dolayı terletmez. Yazın ve özellikle sıcak günlerde kullanıma uygun bir kumaş türüdür. Hemen hemen her ülkede kullanılır. Kullanışlı ve ekonomik olmanın yanı sıra kalite açısından da tercih edilen bir kumaştır. Yarı sentetik olan bir kumaştır, içerisinde bulunan lif dolayısıyla çevre dostu bir kumaştır. İçerisinde bulunan bu lif okaliptüs ağacında bulunan odun hamurundan imal edilmektedir. Lifin içerisinde selüloz da bulunur.

Tensel Kumaş Özellikleri

Pek çok ülkede bulunan ve kullanımı yaygın olan bu kumaş türü birçok özelliği de içerisinde bulundurur. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Vücudu terletmeyen bir yapıya sahiptir. Doğal olması nedeni ile nefes alabilen özelliği vardır. Hem hijyeniktir hem de yumuşaktır. Bu nedenle kullananlara rahatlığı sağlar. Esnek bir yapıya sahiptir. Emici özelliğe sahiptir, sıvıları üzerinde tutmaz. Mekanik işlemlerden geçerken direnç gösterir, dayanıklı bir kumaştır. Güçlü yapıya sahiptir. Çok hızlı kırışan bir kumaş türüdür ancak hızlı bir şekilde düzelme gösterir. Pek çok kez yıkanmasına rağmen renk ve parlaklığını koruyan, saklayan bir kumaştır.

Tensel Kumaş Nedir?

Mekanik işlemlere karşı dayanıklılığı olan bu kumaş türü, kumaşlarda boyut dengesini de sağlayan bir kumaş türü olarak bilinir. Doğal lifleri içerisinde bulundurduğu için nefes aldırabilen, kullanıldığında vücutta rahatlık ve konforu veren bir kumaştır. Nemin transferini iyi sağladığı için vücut terlese bile rahatsızlık hissi vermez. Aksine kişiyi rahatlatır ve emiciliği sayesinde teri belli etmez. Kullanıldığı üründe kendine has bir denge sağlayıp, renk solması, renk açılma ya da kapanma gibi durumları önler.

Tensel Kumaş Kullanım Alanları Nelerdir?

Bu kumaş türünün kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Erkek, kadın ve çocuk giysileri İç çamaşırlar Çarşaflar ve nevresim takımları Spor giysiler Çoraplar Havlu, el havlusu ve bornozlar gibi sıralanabilir. Günlük giysiler, resmi ve şık giysiler gibi pek çok alanda da kullanımı vardır. Çok geniş bir kullanım alanının yanı sıra, çoğu firma bu kumaşı rahatlığından dolayı tercih etmektedir.

Tensel Kumaş Esnek midir?

Tensel kumaş esneklik yapısına sahip olan bir kumaş türü olarak bilinir. Mekanik işlemlere karşı dayanıklı olan bu kumaş türü, kullanıldığı kumaşta dengeyi de sağlamaktadır. Vücuda giyildiğinde nefes alabilir özellik gösterir. Nemi çok iyi transfer ettiğinden dolayı kişinin vücudundaki terlemeyi emecektir. Böylelikle terleme hissi yaratmaz.

Vücuttaki teri ya da sıvıyı emmesi özelliğinin sonucunda yaş terbiye işlemleri sırasında içerisinde bulunan lifin şişmesi sağlanır. Bunun sonucunda mamul kumaşta esneklik ve yumuşaklık elde edilir. Tensel iplik hale getirildiğinde modülü ve lif şişmesi göz önüne alınmalıdır. Sağlamlık ve yüksek modül, kumaşın içerisinde yer alan lifin kolay bir şekilde deforme edilmeyeceği ve şekil, konuma geri döneceği anlamını taşımaktadır.