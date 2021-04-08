Tencel Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Tencel Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Tencel kumaş, yapısı gereği pek çok tekstil alanına hükmetmeye başladı. Özellikleri bakımından nefes alabilen bu yumuşak kumaş, kumaş tarihinin baştan yazılmasına neden olacak gibi görünüyor.

Tencel Kumaş Nedir?

Tencel kumaş, rejenere selülozik esaslı bir elyaf türüdür. Yoğun mekanik işlemlere karşı yüksek dayanma gücüne sahiptir. Dayanıklılığı kumaşlarda boyutsal dengeyi sağlar. Doğal bir kumaş olması nedeni ile nefes alabilme özelliğine sahiptir. Geniş ürün yelpazesi altında kullanım imkanı sağlar. Tencel kumaşın hammaddesi genel olarak liyoseldir. Tencel kumaşlar farklı özelliklere sahip olabilir. Keten ve pamuk gibi selülozik yapılar ile benzerlik göstermektedir.

Tencel Kumaş Nasıldır?

Tencel aslında bir kumaş türü değildir. Merkezi Avusturya olan önemli tekstil firmasının bir ürünü olarak karşımıza çıkar. Kısaca, Tencel bir marka ismidir. Kullanım kolaylığı sunması ve yapısını asla kaybetmemesi tercihin nedenini açıklamaktadır. Tencel kumaşın fibrilasyon özelliği görünümüne ve tutumuna katkı sağlar. Oldukça yumuşak ve esnek bir kumaştır.

Tencel Kumaş Terletir mi?

Tencel kumaşların nemi emme özelliği bulunmaktadır. Terleme durumu önceden gerçekleştiğinde emme özelliği sayesinde rahatsızlık hissi vermez. Ayrıca mikroskobik kanalları sayesinde terletmez.

Tencel Kumaş Özellikleri

Tencel kumaşlar oldukça yumuşak ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu yapı kolay kolay bozulmaz. Uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korumaktadır. Nefes alabilen yapısı sayesinde terletmez. Ferah ve konforlu bir kumaştır. Ayrıca güçlü bir sıvı emicidir. Bu işlem lifin mükemmel bir şekilde şişmesi sonucu elde edilmektedir. Nemi en iyi şekilde transfer etmesinden dolayı vücudun terlemesi sonucunda rahatsızlık hissi vermez.

Tencel kumaşlar yapısını kaybetmediği için defalarca yıkanabilir. Yıkanma sırasında çekmez ve parlaklığını kaybetmez. Güneş ışınlarından ya da ortamın havasından etkilenmez. Solma ya da sararma gibi etkiler görülmez. Her daim rengini muhafaza eden bir kumaştır. Tamamen doğal olmasından dolayı özellikle çocuk ve iç giyim ürünlerinde tercih edilmektedir.

Tencel Kumaş Kullanım Alanları

Tencel kumaşlar günlük kullandığımız giysilerden resmi kıyafetlere kadar tekstil alanlarında kullanılmaktadır. Konforlu ve zarif bir kumaştır. Özellikle çocuk giysilerinde, havlularda, çarşaf, dış ve iç giyim ürünlerinde tercih edilmektedir. Günümüzde ev tekstil ürünlerinin çoğunda da Tencel kumaşa rastlamak mümkündür.

Kumaşın yapısı nedeni ile günümüzde pek çok koltuk takımı Tencel kumaşı ile üretilmektedir. Bunun yanı sıra döşeme ve kaplama kumaşı olarak da tercih edilir. Kolay temizlenebiliyor olması, nemi hapsetmesi, leke tutmaması ve doğal yapısı sayesinde ev tekstil ürünlerinde ilk tercihler arasında yer alır.

Tencel Kumaş Esnek midir?

Esneklik Tencel kumaşların özelliklerinden biridir. Tencel kumaşların hammaddesinde liyosel kullanılmaktadır. Bu kelime size yabancı gelse de aslında bir elyaf türüdür. Lifleri hış ağacı, meşe ve okaliptüs bitkisinden alınan selülozlar sayesinde ortaya çıkar. Bu sayede hem esnektir hem de esnekliğini asla kaybetmez. Türü bakımından pamuk ve keten kumaşlara benzemektedir.

Tencel Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Tencel kumaş esnek yapısı sayesinde herhangi bir çekme yapmaz. İster elde ister makine de kolayca yıkanabilir. Kumaş parlaklığını, rengini ve özelliklerini hiçbir zaman kaybetmez.

Tencel Kumaş Sıcak Tutar mı?

Tencel kumaşlar bitkisel kökenli olmalarından dolayı nefes alabilir özelliğe sahiptir. Havayı sirküle edebilir. Bu yüzden yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak tutmaktadır.