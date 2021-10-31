Temre Neden Olur, Nazardan Olur Mu? Temre Yarasına Ne İyi Gelir?

Bakteriler de temre hastalığının meydana gelmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Temrenin ileri düzeylerde cilt kanserine dönüşme riskine sahip olmaktadır. . Bu sebeple bütün semptomları gösteren kişiler vakit kaybetmeden cildiye doktoruna görünmelidir. Erken teşhis, mevcut enfeksiyonun yayılmasını önlemektedir ve hastalığın kısa bir süre içinde geçmesini sağlamaktadır.



Temre Nedir?



Temre, önemli kabul edilen bir cilt hastalığı türü olarak ifade edilmektedir. Temre, genelde kollarda ve sırt bölgesinde küçük olan kızarıklıkların çıkmasına sebep olan bir deri hastalığıdır. Tinea corporis isimli parazitlerin sebep olduğu temre hastalığında pek çok farklı tedavi yöntemi uygulanabilmektedir.



Temre Hastalığının Nedenleri Nelerdir?



Alerjik reaksiyonlar ve bakteriler haricinde pek çok çevresel unsurlar da temriye hastalığına sebep olabilmektedir. Cilt temizliğine yeterince özen göstermeyen bireylerde görülme riski çok daha yüksektir. Kalitesiz nitelikteki kozmetik ürünleri cildin yıpranmasına ve tahriş olmasına sebep olmaktadır. Temre hastalığına neden olan etkenleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Kozmetik yapılı malzemeler gibi cilde direkt olarak temas edebilen malzemelerden kaynaklı riskler

Cildin yeterince temizlenmemesi

Kullanılmış olan kalitesiz kremler

Temizlik ürünleri içinde alerjiye neden olan hammaddeler

Cildin büyük ölçüde tahriş olması

Cildin bakteri üretmesi

Yenilebilen gıdalarda alerjik reaksiyon ile birlikte vücudun tepki vermesi

Şeklinde sıralamak mümkün olmaktadır.



Temre Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?



Cilt birden çok tabakadan meydana gelmektedir. En üst tabakası devamlı dökülerek kendisini yenileyen ölü olan cilt hücrelerinden oluşan bir tabakadır ve vücut bakımından koruyucu bir kalkan görevi görmektedir. Cilt; kimyasallar, kozmetikler veya fiziksel travmalar nedeni ile tahriş olduğunda canlı olan cilt tabakaları hava ile temas etmektedir ve enfeksiyona açık bir alan meydana gelmektedir. Cilt enfeksiyonlarında kimi durumlarda tedaviye dirençli olan mikroorganizmalar ile karşılaşılmaktadır. Bunun gibi durumlarda sistematik tedavi denenmektedir. Cilt yüzey kısmında küçük kırmızı ve pütürlü bir görünüme sahip temre hastalığı kimi durumlarda kaşıntıya da sebep olmaktadır. Temre tedavisi gerçekleştirilirken genel itibari ile kremler tercih edilmektedir. Deri yüzey kısmında yer alan parazitlerin yok olması için krem biçiminde uygulama yapmak çok daha kolay olacaktır. Fazla kaşıntının meydana gelmesi durumunda ciltte leke oluşturabilmektedir. Bu nedenle tedavi sırasında özen gösterilmelidir.



Temre Yarasına Ne Sürülür?



Temre tedavisinde halk dilinde pek çok doğal yöntem kullanılmaktadır. Sirke sürülmesi ya da bitkisel özlerin sürülmesi buna örnek verilebilmektedir. Ancak bu uygulamaların birçoğu ciltte çok daha fazla tahrişe sebep olmaktadır. İyileşmeyi geciktirmektedir ve nüksleri artırmaktadır. Bununla birlikte ciltte kalıcı olan izlere de neden olabilmektedir.



Temre tedavisinde dermatolog desteği almak şart olmaktadır. Kızarıklığın oluştuğu alanlardan alınacak sürüntü örneklerinin boyanması ile mikroskobik inceleme yapılmaktadır ve durumun mantardan dolayı mı kaynaklandığı yoksa bakteriyel nedenlerden dolayı mı kaynaklandığı anlaşılmaya çalışılmaktadır.



Temre Hastalığına Uygulanacak Doğal Yöntemler Nelerdir?



Temre hastalığında kullanılabilecek olan doğal yöntemler şu şekilde olmaktadır: