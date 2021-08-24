Temmuz Hangi Burç? Temmuz Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Bir yıl içerisinde toplamda 12 adet burç bulunmaktadır. Burçların tarih aralıkları da değişkenlik göstermektedir. Bu burçlardan bir tanesi de yengeç burcudur. Bu burca sahip olan kişilerin onları tanımlayan bazı karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Su grubu içerisinde yer alan yengeçler, oldukça hassas bir yapıya sahiptir.

Temmuz Hangi Burç?

Temmuz ayında dünyaya gelen kişiler genellikle yengeç burcuna sahiptir. Tarihler her burçta farklı olabilmektedir. Bu nedenle her burcun net bir tarih aralığı bulunmaktadır. 22 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arası yengeç burcudur.

​​​​​​Temmuz Ayında Doğanların Burcu ve Özellikleri

22 Haziran ile 23 Temmuz arasında doğan insanlar yengeç burcudur. Yengeç burcu su grubuna dahildir. Yönetici gezegenleri Ay olan bu burcun, renkleri eflatun, gri ve gümüştür. Yengeç burcu kişilerin şanslı sayıları 2, şans getiren günleri ise pazartesidir. Sevdikleri ağaçlar köknar ve defne; sevdiği çiçekleri ise zambak, nilüfer ve beyaz güldür.

Yengeç burcu insanları, yaşamlarında her zaman hassas bir yapıda, kuruntulu ve alıngandır. Yengeçlerin en önemli özellikleri "hissederim" kelimesidir. Bu kişilerin sorumluluk duyguları son derece gelişmiştir. Yaptıkları işlerde aşırı ayrıntıcı olduklarından dolayı işlerinde son derece başarılı olurlar. Yaşamlarındaki üstlenmiş oldukları sorumlulukları, etrafındaki kişilerden de beklerler.

Yengeç burcu insanları duyarlı ve duygusal olmaları ile tanınmaktadır. Çevresinde bulunan herkesten aynı davranışı beklerler. Bu nedenle yengeçler ile anlaşmak pek de kolay değildir. İyi günlerinde yardımsever, neşeli, iyi kalpli, anlayışlı ve düşüncelidirler. Bunun yanı sıra ortada herhangi bir sebep olmadan bir anda alıngan ve somurtkan olabilirler. Çevresinde bulunan insanları çok sevdikleri halde bu kişilere sevgilerini pek gösteremezler onlara karşı yapılan hareketleri unutamazlar. Bu nedenle eğer bir yengece hata yapılıyorsa, yengeç bunu bağışlamakta oldukça zorlanacaktır.

Yengeç burcu insanları dinsel konulara ve müziğe karşı oldukça ilgilidir. Çok sabırlı olan yengeç burçları tartışmalardan pek haz etmezler. Bu nedenle genellikle eğer bir ortamda tartışma ya da kavga gerçekleşiyor ise oradan uzaklaşmayı tercih ederler. O anda yaşamış oldukları bu durumu kabul edebilmek için yalnız kalmayı seçer ve duygularını sessiz bir halde saklarlar.