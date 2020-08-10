Temizlik Tüyoları: Hangi Eşya Ne Sıklıkla Temizlenmeli?

Havlular

El ve vücut havluları, en sık temizlenmesi gereken eşyaların başında geliyor. Bakteri üretimi konusunda aktif olan havluları haftada en az 2 defa değiştirmelisiniz. Değiştirdiğiniz havluları da kirli sepetinde çok bekletmeden yıkamanızı öneriyoruz.

Çarşaflar

Çarşaflar üzerinde günümüzün 6-8 saatini geçiriyoruz. Farkında olmasak da çarşaflar çok sık kirleniyor. Çarşaf ve yastık kılıflarınızı haftada 1 defa yıkamalısınız. Yastık kılıflarını uzun aralıklarla değiştirmek cilt sorunları yaşamanıza da neden olabilir.

Tuvalet/banyo

Evde en sık kullanılan ve en hassas olunması gereken yer tuvalet/banyodur. Bu alanı haftada bir defa anti-bakteriyel ürünlerle temizlemeli, hafta içerinde de minik dokunuşlarla hijyenik kalmasını sağlamalısınız.

Yerler

Büyüklerimiz ne der? "Yerler temiz ise tüm ev temiz kalır!" Neden mi? Çünkü yerler kirlendiğinde otomatik olarak ayaklarımız da kirlenir ve ayaklarımız ile bastığımız, dokunduğumuz yerler de kirlenir. Haftada 2 defa süpürüp bir defa da silerseniz yerleriniz yeterince temiz kalacaktır.

Halılar

Evdeki halılarınızı sadece bir şeyler döküldüğünde ya da gözünüze çarpacak kadar kirlendiğinde temizlememelisiniz. Maksimum 1,5-2 ayda bir halılarınızı temizlemeli ya da yıkamaya göndermelisiniz. Pek çok kir, kalıntı ve bakterinin yer aldığı halılar evde her daim temiz kalması gereken eşyalardandır.

Bulaşık makinesi

Bulaşık makinesi şüphesiz ki hayatımızı kurtaran icatlardan biri. O olmasaydı sürekli bulaşıkları elimizde yıkamak zorunda kalırdık! Bulaşıklarımızı temizleyen bu makinenin de düzenli olarak temizliğe ihtiyaç duyduğunu biliyor musunuz? Makinenizin içinde en alt kısımda yer alan filtreyi haftada bir yıkamalı, ayda bir de bu iş için özel olarak kullanılan deterjan ile makinenizin içini temizlemesiniz.

Çamaşır makinesi

Bulaşık makinesinden sonra, icadına binlerce kez şükrettiğimiz bir eşya varsa o da kesinlikle çamaşır makinesidir. Çamaşır makinenizi de makine temizleyici deterjan ile 2 ayda bir temizlemelisiniz.

Buzdolabı

Buzdolabı temizliği çok önemli bir konudur. Besinlerimizi muhafaza ettiğimiz alanın yeterince hijyenik olması gerekir. bu yüzden buzdolabınızı ayda bir defa güzelce temizlemelisiniz. Tüm rafları boşalttıktan sonra karbonatlı su ile dolabınızın içini silerek temizliğini yapabiilirsiniz.

Fırın

Fırın, mutfakta en çok kullanılan eşyalardan biri. Kapağı kapalıyken içinin temiz mi kirli mi olduğu görünmez ama sonuçta yemek pişirmek için kullanılır ve bu yüzden son derece önemlidir. Fırınınızı ayda bir defa temizlemeniz yeterli olacaktır.