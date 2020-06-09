Temizlik Kimyasalları Evde Güvenli Nasıl Kullanılır?

“BAŞKA KAPLARA KONMAMALI, ULAŞILABİLİR YERLERDE BIRAKILMAMALI”



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada düşmeler, yanıklar ve zehirlenmeler, ev kazalarında yaralanma ve ölüm vakalarının en önemli sebepleri arasında. Türkiye’de ise ev kazalarının yüzde 45.4’ünün 0-6 yaş grubu çocuklarda görüldüğü belirlenmiş ve aynı yaş grubundaki çocuklarda kazara yakıcı madde içilmesi sıklığı ise yüzde 81 olarak saptanmış durumda.



Karagöl; çamaşır suyu ve kimyasal temizlik maddelerinin içilmesi sonucu ağızdan mideye kadar olan bölgede ciddi hasar oluşabildiğini, ayrıca bu durumun egzama, bağırsak kanseri ve solunum yolları enfeksiyonlarına da yol açabileceğini belirtti. Karagöl, kokulu deterjanların (tuz ruhu, kezzap, çamaşır suyu) yutulmasının yanı sıra solunmasının da zararlı olduğunu ifade etti. Karagöl, çamaşır suyu ya da benzeri diğer dezenfektanlar ve kimyasalların evde güvenli kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken temizlik maddelerinin çoğunun kokusu ve rengiyle çocukları cezbedebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:



Ailelerin bu maddeleri satın aldıktan sonra başka kaplara (pet şişe, bardak, kavanoz, poşet gibi) koyup bu kapları da kolay ulaşılabilir bir yerde sakladıkları görülmektedir. Bu ürünlerin içecek ve yiyecek kaplarına konmaması, kesinlikle kendi kaplarında saklanması, su, kola şişesi gibi içecek şişelerinde saklanmaması gerekmektedir.



0-6 yaş grubundaki çocukların kazara içebildikleri temizlik maddelerinin uygun alanlarda, kilitli olarak saklanması, çocukların ulaşamayacağı yüksek ve kapalı yerlere konulması gerekir.



SOLUNMASI DA RİSK OLUŞTURABİLİR



Ambalajında ‘Dikkat’ ya da ‘Tehlikeli’ uyarısı olan klorak ya da amonyak içeren maddelerin yüksek riskli gruba giren ürünler olduğunu belirten Karagöl, bu tür ürünlerin kullanımının astımlı çocukların solunum sıkıntısı yaşamalarına neden olabileceğini söyledi. Bu ürünler kullanıldığında astımlı çocuğun odaya en az 20 dakika sonra girmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Özlem Karagöl, temizlik kimyasallarının evde güvenli kullanımı konusunda ise şu önerilerde bulundu:



Deterjanların çoğunda çok miktarda fosfat ve klor vardır. Bunların yutulması ve solunması zararlıdır. Bu yüzden deterjanlarla yıkanan bulaşıklar iyice durulanmalı.



Kimyasal madde kullanıldığında koruyucu olarak eldiven takılmalı.



Kimyasal temizlik malzemeleri kesinlikle birbirine karıştırılarak kullanılmamalı.



Temizlik yapılan alanda cam açıkken çalışılması, kimyasal maddenin solunmaması açısından önemli bir tedbirdir.