Tela Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Tela Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Tela kumaş, oldukça işlevsel ve kullanışlı bir kumaş türüdür. Aynı zamanda telanın çok fazla türü de bulunur.

Tela Kumaş Nedir?

Tela, oldukça sık dokunmuş bir kumaş türüdür. Kıyafetlerin yaka, kol ağzı, cep kapakları ve manşetleri gibi bölgelerinde daha sert ve kalıcı bir form oluşturmak için kullanılır. Kıyafetlerde kalıcı form ve dayanıklılık sağlamak için farklı kumaşlarla birlikte kullanılan tela, diğer kumaşlarla birlikte hareket eder.

Eklendiği kumaşa veya bölgeye göre diğer kumaşlara farklı teknikler uygulanarak yapıştırılabilir. Elbise ve kıyafetlerde kıvrılmayı önlemek, kenarlara düzgün bir form vermek, bel ve kemer şeritlerini desteklemek gibi tok görünüm kazandırma amacıyla kullanılan tela kumaş; doğal ve kimyasal liflerden üretilebilir.

Tela Kumaş Nasıldır?

Tela kumaşın pek çok farklı türü bulunur. Dokusuz telalar; henüz iplik haline getirilmemiş doğal ya da kimyasal liflerden oluşturulan yüzeylerin yapıştırıcılar ve özel yöntemlerle kaplanmasıyla üretilir. Bu tela türü ucuzluğu, kolay işlenirliği ve farklı çeşitleri nedeniyle yaygın olarak kullanılır.

Dokuma telalar; dokunmuş yüzeylere özel yöntemlerle kaplama eklenmesi şeklinde oluşturulur. Genellikle dış giyimde stabil duruş ve sağlam görünüş kazandırmak için kullanılır. Dokuma telanın; dokuma sıklığı, iplik kalınlığı, ham madde ve kumaş ağırlığı gibi özelliklere bağlı olarak değişen pek çok çeşidi bulunur.

Örgü telalar; örülmüş yüzeylere eklenen kaplamalar halinde oluşturulur. Örgü telalar, yüksek esneme özellikleriyle dikkat çeker. Bu nedenle esneklik isteyen kıyafetlerde ve dış giyimde sıklıkla kullanılır.

Tela Kumaş Terletir mi?

Tela kumaşın içeriğinde polimer madde bulunur. Tek başına kıyafet üretiminde kullanılmaz. Diğer kumaşlarla birlikte hareket eden bir kumaş türüdür. Bu nedenle terletme özelliği belirtilmemiştir.

Tela Kumaş Özellikleri

Tela kumaşın özellikleri şunlardır:

-l Uygulanan bölgede kırışmayı önler.

- Kıyafetlerde şekli korur ve dayanım kazandırır.

- Kıvrılmayı engeller.

- Omuz bölümlerini birleştirir.

- Düğme ve ilik alanlarına takviye olur.

- Giysilerde muntazam görünüm sağlar.

- Uygulandığı bölgeye sertlik ve destek verir.

Tela Kumaş Kullanım Alanları

Tela kumaş kıyafetlere tok bir görünüm vermek için yaygın olarak kullanılır. Tela kumaş genel olarak;

- Kumaşta esneme ve kırışmanın yüksek olduğu bölgelerde,

- Bel kısımlarına sertlik vermekte,

- Kumaşın ütülenme ve yıkanma gibi olumsuz etkilerden etkilenmemesi için,

- Kol ağzı, yaka, cep kapakları ve manşet kısımlarında kumaşa dayanıklılık kazandırmak için kullanılır.

Tela Kumaş Esnek midir?

Tela kumaşın farklı türleri bulunur. Kıyafetlerde sert ve formda bir görünüm oluşturmak için kullanılan telalar esneklik göstermezken; örgü telalarda esneme özelliği yüksektir.

Tela Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Tela farklı kumaşlarla birlikte kullanılan bir kumaş türüdür. Bu nedenle yıkamaya dayanıklıdır. Ancak telanın kumaşa yapıştırılma yöntemine bağlı olarak bazen yüksek ısıda yıkanan telalı kumaşlarda atma, kabarma ve kumaştan ayrılma gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Tela kumaş genellikle kıyafetlerde etek ucu, yaka, göğüs ve kol ağzı gibi bölgelerde kullanıldığı için kıyafetle birlikte hareket eder.

Tela Kumaş Sıcak Tutar mı?

Tela kumaş komple kıyafet yapımında kullanılmaz. Aksine kıyafetlerde belli bölgelerde kumaşların daha sert ve kalıcı bir form kazanması için kullanılır. Bu nedenle tela kumaşın tek başına sıcak tutma özelliği yoktur.