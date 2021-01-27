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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Teksas Katliamı Serisi Filmleri - Teksas Katliamı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Teksas Katliamı Serisi Filmleri - Teksas Katliamı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

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Teksas Katliamı Serisi Filmleri - Teksas Katliamı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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"6 filmden oluşan Teksas Katliamı serisi, gerçek olaylardan esinlenerek beyaz perdeye aktarıldı. Serinin ilk filmi 1974 yılında vizyona girdi. İlk iki filmin yönetmen koltuğunda Korku Karnavalı ve Kötü Ruh filmleriyle bilinen Tobe Hooper oturuyor. Orijinal adı The Texas Chain Saw Massacre olan filmin yapımcılığını ise Louis Peraino üstlendi. Sinemaseverler için Teksas katimi serisindeki filmlerin isimlerini, oyuncularını, yönetmenlerini ve vizyon tarihlerini derledik. "

Teksas Katliamının senaryosu Ed Gein adıyla da bilinen Edward Thedore Gein adlı bir seri katilin işlediği cinayetlerden esinlenerek yazıldı. Korku filmlerine yeni bir soluk getiren yapım daha sonrasında ''Slasher'' olarak adlandırılacak film türünün öncüsü sayılmaktadır. Film çok fazla kanlı sahne içerdiği için başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yasaklandı. Huzursuz edici atmosferi ve gerçekçi sahneleriyle sinema eleştirmenlerinden olumlu yorumlar olan Teksas Katliamının senaryosunu Kim Henkel ve Tobe Hooper kaleme aldı.

Teksas Katliamı Serisi Filmleri - Teksas Katliamı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Teksas Katliamı Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Teksas Katliamı

2- Teksas Katliamı II

3- Teksas'ta Vahşet

4- Teksas Katliamı: İleri Nesil

5- Teksas Katliamı: 3D

6- Teksas Katliamı: Deri Surat

Teen Choice En İyi Korku Film Ödülünü kazanan Teksas Katliamı serisinin 3. ve 4. filmlerinde sonradan meşhur olacak birçok oyuncu da rol aldı. Bu oyuncuların arasında Matthew McConaughey ve Rene Renee Zellweger yer alıyor.

Teksas Katliamı Konusu

Filmde Teksas eyaletinin ücra bir köşesinde yaşayan Sawyer ailesinin işlediği cinayetler anlatılmaktadır. Serinin 5. ve 6. filmleri ise sadece ''Deri Surat'' lakaplı katilin elektrikli testere ile işlediği cinayetleri konu ediniyor.

Teksas Katliamı Vizyon Tarihi

1- Teksas Katliamı - 1 Ekim 1974

2- Teksas Katliamı II - 26 Ağustos 1986

3- Teksas'ta Vahşet - 1 Ocak 1990

4- Teksas Katliamı: İleriki Nesil - 1 Ekim 1995

5- Teksas Katliamı: 3D - 19 Nisan 2013

6- Teksas Katliamı - Deri Surat - 1 Eylül 2017

Teksas Katliamı Serisi Filmleri - Teksas Katliamı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Teksas Katliamı Oyuncuları

Dennis Hooper

Jim Sledow

Caroline Williams

Bill Moseley

Renée Zellweger

Viggo Mortensen

R.A. Mihailoff

Matthew McConaughey

Ken Foree

Tom Everett

Joe Stevens

Dan Yeager

Scott Eastwood

Alexandra Daddario

Tania Raymonde

Lili Taylor

Sam Strike

Stephen Dorff

Finn Jones

Vanessa Grasse

Dejan Angelov

Velizar Binev

Simona Williams

Ian Fisher

Teksas Katliamı Serisi Filmleri - Teksas Katliamı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Teksas Katliamı Yönetmeni

1- The Texas Chain Saw Massacre - Tobe Hooper

2- The Texas Chainsaw Massacre II - Tobe Hooper

3- The Texas Chainsaw Massacre III - Jeff Burr

4- The Return of the Texas Chainsaw Massacre - Kim Henkel

5- Texas Chainsaw 3D - John Luessenhop

6- Leatherface - Alexandre Bustillo / Julien Maury

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