Tekrar Kilo Alanlar İçin: Revizyon Ameliyatı Nedir?

Obezite cerrahisi ile kilo kaybında oldukça başarılı sonuçlar elde edilirken bazı durumlarda hedeflenen sonuçlara ulaşılamayabilir. Bütün cerrahi operasyonlarda olduğu gibi obezite cerrahisinde de birtakım komplikasyonlar oluşabiliyor ve hedeflenen kilo kaybına ulaşılamıyor. Bazı vakalarda bariatrik ameliyatın revize edilmesi gerekebiliyor.

Obezite cerrahisi neden başarısız sonuçlanır?

Obezite cerrahisinin başarısız sonuçlanmasının nedenleri arasında ameliyatın iyi bir sonuç vermesi için gerekli olan yaşam biçimi ve diyet değişikliğini yapılmaması ilk sırada gelir. Nadiren de olsa bazı durumlarda tıbbi komplikasyonlar oluşabilir.

Komplikasyonların birçoğu spesifik bariatrik prosedürlerle ilgilidir. Örneğin ayarlanabilir gastrik bantlama ameliyatından sonra bandın kayması, bant basıncı nedeniyle mide dokusunun hasar görmesi, midenin bant kısıtlamasının arkasına yayılması ya da enfeksiyon kapma sayılabilir.

Uygulanan tekniğe özel komplikasyonlara ek olarak bağırsak tıkanıklığı da oluşabilir. Tekrar kilo alma ya da yeteri kadar kilo verilmediğinde uygulanır. Tam olarak tıbbi bir durum olmamasına rağmen, obezite cerrahisinin başarısızlığının en yaygın ve belirgin nedeni yeteri kadar kilo verilememesi ya da tekrar alınmasıdır.

Revizyon ameliyatları nasıl uygulanır?

Revizyon obezite cerrahisi önceki tekniğe göre belirlenir. Kişiye özel revizyon tekniğini belirlemek için çok yönlü bir inceleme ve tecrübe gereklidir. Multidisipliner bir yaklaşımla revizyon ameliyatı gerçekleştirilir. Revizyon ameliyatları obezite cerrahisinde uzman bir cerrah tarafından uygulanmalıdır, çünkü revizyon ameliyatları hem teknik olarak, hem de bu bölgede daha önce yapılmış ameliyatın etkileri nedeni ile hem daha zor, em de daha fazla tecrübe gerektiren ameliyatlardır.

Revizyon obezite cerrahisinde gastrik bandın veya başarısız tüp mide ameliyatının, gastrik bypassa dönüştürülmesi ya da tüp mideye revizyonu şeklinde yapılabilir. Obezite dünya çapında yaygınlaştıkça obezite cerrahisi de daha sık uygulanmaya başlanacaktır. Bu nedenle revizyon obezite cerrahisinde de sürekli gelişmeler sağlanacaktır.

Sonuç olarak hem birincil hem de revizyon obezite cerrahisinin başarılı olabilmesi için cerrahın ve hastanenin doğru seçilmesi, ameliyat öncesi ve sonrası talimatlara tam olarak uyum sağlanması, yaşam ve beslenme tarzında iyileştirme yapılması çok önemlidir. Bunun için alanında uzman diyetisyen ve egzersiz uzmanından da destek alınması tavsiye edilir.