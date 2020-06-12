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GeriKoleksiyonlar Tek Parçadan Gelen Şıklık: Elbise Mevsimi
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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Tek Parçadan Gelen Şıklık: Elbise Mevsimi
Koleksiyonlar

Tek Parçadan Gelen Şıklık: Elbise Mevsimi

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Tek Parçadan Gelen Şıklık: Elbise Mevsimi
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"Cadde, ofis ya da tatil yaşamının yaz mevsimindeki vazgeçilmezi elbise, bu sezon da kadınların gardıroplarındaki yerini alıyor. DeFacto, renklerin ruhu ve yazın bitmeyen enerjisiyle ‘Elbise Mevsimi’ni açıyor."

Sıcak havaların vazgeçilmezi elbiseler bu yaz da zarafetiyle unutulmaz olmak isteyen tüm kadınların favorisi. Her rengin ruhuna özgü kesim ve desenlerle tasarlanan DeFacto Elbise Mevsimi Koleksiyonu, tarzıyla fark yaratmak isteyen kadınların tercihi olacak.

Tek Parçadan Gelen Şıklık: Elbise Mevsimi

Koleksiyonda pozitif hissetmek isteyenler için çiçek desenli tasarımlar, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için puantiyeli tasarımlar yer alıyor. Omuzlara özgürlük veren ve sırt dekolteli elbiseler ise bu sezon tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Maxi, midi ve mini alternatifleriyle her kadının tarzına uygun elbiseyi bulacağı koleksiyon uçuşan kumaşlarıyla sıcaktan bunaltan günlerin kurtarıcısı olacak.

Tek Parçadan Gelen Şıklık: Elbise Mevsimi

Denizin sonsuzluk hissinden esinlenerek tasarlanan mavi çizgililer, güneşin pozitif etkisinden esinlenen sarı çiçekliler ve sadeliğini kırmızının yükselten enerjisi ile tamamlayan elbiseler zaman tanımıyor. Spor ayakkabı ya da sandaletlerle gündüz, topuklu ayakkabılarla ise gece kombin rahatlığı sunan elbiseler her ortamda şıklığın öncüsü.

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