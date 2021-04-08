Tay Tüyü Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Tay Tüyü Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Tay tüyü kumaş neredeyse pek çok ev tekstil ürününde ve koltuk döşemelerinde kullanılmaktadır. Kolay temizlenmesi ile öne çıkan tay tüyü kumaş tozdan da arındırılıyor.

Tay Tüyü Kumaş Nedir?

Tekstil sektöründe her geçen gün öne çıkan teknolojik gelişmeler pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. Özellikle tay tüyü kumaşlar mobilya sektöründe döşeme kumaşı olarak kullanılıyor. Mobilya, berjer ve sandalye gibi eşyaların döşemesinde yoğunlukla tay tüyü kumaş tercih ediliyor. Evin pek çok alanında kullanılabilen tay tüyü kumaşlar kadifemsi bir görünüme sahiptir. Estetik ve konforlu bir izlenim sunan tay tüyü kumaşların kullanımı da oldukça kolaydır.

Tay Tüyü Kumaş Nasıldır?

Koltukların ve diğer eşyaların döşemelerinde kullanılan tay tüyü kumaş püskürtme yöntemi ile yatay ve dikey birleştirme sonucu oluşturuluyor. Tüylü bir görünüme sahip olan tay tüyü kumaşların isminin nedeni kumaşın tüy uzunluğunun tay tüylerine benziyor olmasıdır. Tay tüyü kumaşlar genel olarak güneş ışığı vurduğu takdirde renk değiştirebilir. Leke tutmayan tay tüyü kumaşlar kolay bir şekilde temizlenebilir. Kolay temizlenebildiği için koltuk döşemelerinde genel olarak tay tüyü kumaş tercih edilmektedir.

Tay Tüyü Kumaş Terletir mi?

Tay tüyü kumaşların yapısı tüylü olduğu için bu kumaşlar çok sıcak tutmaktadır. Kullanıldığı yere göre farklılık gösteren tay tüyü kumaşın ısı iletkenliği de yüksektir. Bu özelliği ile birlikte tay tüyü kumaşlar özellikle mobilya ve dekorasyon alanında döşemelerde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra tay tüyü kumaş terleme de yapmaz.

Tay Tüyü Kumaş Özellikleri

Son yıllarda oldukça popüler olan tay tüyü kumaşlar yırtılmaz. Dayanıklı olan tay tüyü kumaş yıpranma ve yırtılmalara karşı oldukça dayanıklıdır. Kolay temizlenebilen tay tüyü kumaşlar leke de tutmaz. Tay tüyü kumaşlar sık dokunduğu için çevresel kir ve tozları içine hapsetmez. Bu kirleri yüzeyde tutan tay tüyü kumaşların üzerindeki kirler kolay bir şekilde temizlenebilir. Tay tüyünden oluşturulan koltuklar, kırlent, yastık ve tüm kılıflar kolay bir şekilde temizlenebilir.

Tay Tüyü Kumaş Kullanım Alanları

Günümüzde özellikle döşeme sektöründe kullanılan tay tüyü kumaşların kullanım alanları da oldukça geniştir. Genellikle mobilya sektöründe sık sık kullanılan tay tüyü kumaşlar koltuk döşemelerinde kullanılıyor. Dokuma sıklığı fazla olan tay tüyü kumaşlar kullanıldığı alanda yüksek bir kalite sunar. Tay tüyü kumaştan üretilen her şey kolayca temizlenebilir. Ayrıca hiçbir şekilde kuru temizleme gerektirmez.

Tay Tüyü Kumaş Esnek midir?

Tay tüyü kumaşlar çok sık dokunduğu için kolay kolay esneme yapmaz. Yalnızca tay tüyü kumaşın kullanıldığı yere ve dokuma özelliğine göre esnekliğinde değişiklik yaşanabilir. Yumuşak ve kadifemsi bir dokunuşa sahip olan tay tüyü kumaş hemen hemen döşeme sektöründe en fazla kullanılan kumaşlardan bir tanesidir.

Tay Tüyü Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Tay tüyü kumaşlar tüylü bir görünüme sahiptir. Tüylü görünse de tay tüyü kumaş asla dökülme yapmaz. Özellikle bu kumaşlar kirlendiği takdirde nemli bir bez ile silindikten sonra herhangi bir leke izi de kalmayacaktır. Tay tüyü kumaş temizlenirken uygun deterjanlar kullanılmalıdır.

Tay Tüyü Kumaş Sıcak Tutar mı?

Yaz kış kullanıma uygun olan tay tüyü kumaş özelliğine göre bazı durumlar da sıcak tutmaktadır Daha sık dokunan tay tüyü kumaşlar oldukça sıcak tutar.