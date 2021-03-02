Tavuk Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Tavuk Bacağı Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Özel bir mantar türü olması ile beraber dünya çapında ve Türkiye'de değerlendirilen mantarlar arasına geldiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda tavuk mantarı tavuk bacağı ya da yumurta mantarı gibi değişik isimler üzerinden de adlandırılmaktadır. Yöreye bağlı olarak farklı isimler üzerinden ele alınır ve yorumlanmak suretiyle değerlendirilir.



Tavuk Mantarı Nedir?



Cantharellaceae familyasından gelen tavuk mantarı, günümüzde kullanılan ve tüketilen bir mantar türüdür. Lezzetli bir mantar türü olması ile beraber özellikle tuz ve baharat ile kızgın yağda çok daha özel bir lezzet sağlar. Şapkası sarı ve turuncu renge sahip olan tavuk mantarı, bir huni şekline sahiptir. Aynı zamanda birçok değişik bölgede farklı isimlerle adlandırılır. Bunlar içerisine tavuk mantarı, yumurta mantarı, tavuk bacağı ya da meşe mantarı ile horoz mantarı gibi isimler de öne çıkıyor.



Tavuk Mantarı Nerede Yetişir?



Tavuk mantarı orta ve Batı Karadeniz başta ona göre aynı zamanda Marmara Bölgesi'nde de yetişmektedir. Ormanlık alanları ve nemli humuslu toprakları sever. Aynı zamanda kümeler halinde yaprak ve çayırların arasında yer alırlar. Diğer yandan bol yağmura ihtiyaç duydukları için ilkbahar ve sonbahar aylarında olgun dönemlerine erişirler. Özellikle yaprak döken büyük ağaçların olduğu ormanlık alanlarda oldukça fazla bulunurlar.



Tavuk Mantarı Nerede Bulunur?



Tavuk mantarı Karadeniz bölgesi ile beraber Marmara Bölgesi'nde bulunan mantar türlerinden biridir. Aynı zamanda gür ormanlık alanları sever ve humuslu topraklarda yetişir. Mutlaka bol yağış alan bölgelerde ve özellikle ilkbahar ile sonbahar aylarında toplanacak noktaya ulaşır. Türkiye'de çok fazla gelişmesi ile beraber aynı zamanda semt pazarlarında veya marketlerde de bulmak mümkün.



Tavuk Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Tavuk mantarı lezzeti ile en çok tercih edilen mantar çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Yani bu doğrultuda da bu mantarının zehirli olmadığını söylemek mümkündür. Aksine özellikle tuzlu ve baharatlı şekilde ızgarada değerlendirmek, harika bir lezzet sunar. Aynı zamanda herhangi bir zehri bulunmadığı da eklenebilir. Ancak toplanırken başka mantarlar ile karıştırmamak ve buna dikkat etmek büyük bir öneme sahiptir.



Tavuk Mantarı Faydaları



Tavuk mantarı insan sağlığı açısından birçok farklı fayda sunar. O yüzden sunduğu lezzeti ile beraber aynı zamanda faydaları üzerinden de değerlendirilen bir mantar türü olduğunu söylemek mümkün.



- Yüksek oranda C vitamini ve D vitamini içerir.

- Güçlü antioksidan etkisi ile bağışıklık sistemini önemli oranda korur.

- Bakteri ve virüs ile birçok farklı zararlıya karşı koruma sağlar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle 16. yüzyılda ilaç olarak kullanılmıştır.

- Aynı zamanda enerji verir ve günlük olarak direnci arttırır.



Bu gibi özellikleri ile beraber günümüzde yaygın kullanılan ve tüketilen mantar türleri içerisinde yer alıyor.



Tavuk Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Tavuk Mantarı Yetiştiriciliği



En çok merak edilen konular içerisinde tavuk mantarı nasıl yetiştirilecek olmasıdır. Tavuk mantarı yağışlı bölgeleri sever ve verimli topraklarda yetiştirilir. Bu sebepten dolayı çok dikkat edilmelidir ve mutlaka yağışlı alanlarda ekimi yapılması gerekir.



Tavuk Mantarı Özellikleri



Tavuk mantarının topaç şeklinde bir şapkası vardır ve huni görüntüsüne sahiptir. Daha çok fındık ve baharatı andırır. Turuncu ve sarı güneş renginde bir görünüme sahipken, alt kısmı buruşuk bir görüntüye sahiptir.