Tarhana otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Tarhana otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Tarhana otu, halk arasında çörtük otu olarak bilinir. Hoş görüntüye sahip olan tarhana otu, keskin kokuya sahiptir. Sağlık için birçok faydası olduğu söylenebilir. Ülkemizde en çok kullanılan bitkilerden biridir.

Tarhana Otu Nedir?

Boyu maksimum 30 santimetreye kadar uzanabilen tarhana otu çalı şeklinde yapıya sahiptir. Yeşil renkli olan bitkinin sarı renkli küçük çiçekleri bulunur. Maydanozgiller familyasına ait olan tarhana otu, ılıman havalarda daha iyi yetişebilen, yabani bitkidir. İnsan vücuduna sağladığı faydalar ile sıklıkla tercih edilen bitkilerden biridir.

Tarhana Otu Ne İşe Yarar?

Tarhana otu, böbrek taşına yararlı bitkilerden biridir. Alternatif tıp alanında böbrek taşı için kullanılmaktadır. İdrarda bulunan enfeksiyon atılması için yarar sağladığı söylenebilir.

Tarhana Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Tarhana otu en çok Ege bölgesinde yetişen bitki türüdür. Ege bölgesinde, Aydın, İzmir ve Manisa illerinde daha çok bulunan ot türüdür.

Tarhana Otu Hangi Mevsimde Olur?

Tarhana otunun mevsimi yaz aylarıdır. Yaz aylarında kurutularak kış aylarında soğuk algınlığı için yaygın kullanılır. Kış aylarında bağışıklık güçlendirici yapısı nedeniyle tercih edilmektedir.

Tarhana Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Tarhana otu yabanıl bitkidir. Ancak gerekli ortam sağlanırsa kişisel olarak yetiştiriciliği mümkündür. Katı mevsimlerin yaşandığı bölgelerde yetişmesi mümkün değildir.

Tarhana Otu Nasıl Kullanılır?

Tarhana otu sıklıkla tarhana yapımında kullanılır. Bunun yanında bitki kurutulduktan sonra kekik ve benzeri baharatlar gibi yemeklerde tercih edilebilir.

Tarhana Otu Kullanımı

Tarhana otu, güneşte bir süre kurutulmaya bırakılır. Sonrasında toz haline getirilerek kavanoza koyulur ve bekletilir. Tarhana çorbası yapıldığında içerisine diğer malzemeler eklenerek, kaynatılarak içilebilir.

Tarhana Otu Faydaları Nelerdir?

Tarhana otu sindirim bölgesinin tamamının daha rahat çalışabilmesi için fayda sağlar. Bölgede var olan enfeksiyon yok edilmesine yardımcı olur.

Midede sindirim sorunları varsa kullanılarak bu rahatsızlık giderilebilir.

Tarhana otu midede oluşan gazların giderilmesi için kullanılabilir.

Bronşit ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin kullanım durumunda tarhana otu iyileştirici etkiye sahiptir.

Göğüs yumuşaması sağladığı gibi balgam söktürücü etkileri de bulunur.

Kasların rahatlamasını sağlar. Yorgunluğu giderici özelliktedir.

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için çorbası yapılarak tüketilmesi önerilir.

Yorgunluk durumunda tarhana kullanımı sıklıkla önerilir. Günün tüm yorgunluğunuzu atmanızı sağladığı gibi rahat bir uyku uyumanızı sağlayabilir. Stres giderici etkileri vardır.

Tarhana Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Tarhana otu birçok hastalığa yararlıdır. Özellikle bağışıklığın zayıf olduğu durumlarda, sıklıkla tarhana tüketimi fayda sağlayacaktır. Kış aylarında yaşanabilecek bütün rahatsızlıklara iyi gelir.

Tarhana Otunun Zararları Var mıdır?

Tarhana otu, bitkiler arasında en az zarara sahip türlerden biridir. Buna rağmen kullanımında dikkat edilmelidir. Çeşitli yan etkiler gösterebilir.

Kabızlık az da görülse yan etkilerinden biridir.

Tarhana otu aşırı terlemeye neden olabilir. Tarhana otu kullanımı sonrası soğuk havaya çıkılmaması önerilir.

Emziren ve hamile annelerin kullanımı öncesinde uzmanlara başvurması gerekir.

Devamlı ilaç tüketenlerin, kullanım öncesi doktorlarından bilgi almaları gerekir.

Tarhana Otu Nerede Satılır?

Tarhana otu, Türkiye'de en çok bulunan bitki guruplarından bir tanesidir. Aktarlarda, marketlerde bulunabilir. İnternette güvenli sitelerde tarhana otu satılır. Direkt tarladan satıcılara ulaşılarak satın alınabilir. Alınacak yerlere, daha sonrasında sorun yaşamamak adına özen gösterilmesi gerekir.