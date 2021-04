Tarçın Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Tarçın Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

İlk olarak tarçın maskesi pek çok bünye ve vücut tipi için son derece uygun olmaktadır. Özellikle kuru ve hassas ciltler için tarçın maskesi son derece önemli olmaktadır.



Tarçın Maskesi Nedir?



Kısaca tarçın maskesi tarçının bir miktar su ile kaynatılması ile bireylerin yüzlerine yaptıkları bir tür cilt bakım maddesidir. Genellikle tarçın maskesi yapan bireylerin yüzleri daha yumuşak ve daha bakımlı durmaktadır. Ayrıca tarçın maskesi esnasında pek çok yararlı kokuda solunum yolu ile vücuda girmektedir.



Tarçın Maskesi Ne İşe Yarar?



İlk olarak tarçın maskesi birçok faydası ve yararı vücuda bulunmaktadır En eski zamanlardan beri tarçının bu denli sağlıklı olmasında kullanım gittikçe artmaktadır. İlk olarak tarçın maskesi bir tür maske olarak kullanımı milattan öncesine kadar dayanmaktadır. Hindistan’ın bazı eyaletlerinde ilk çağlarda dahi tarçın maskesi yapıldığına dair kanıtlar vardır. Vücudun d c b1 b3 OMEGA A ve birçok vitamin mineral açısında beslenmesini sağlar.



Özellikle yaşlılarda ve orta yaşlı bireylerin kırışıklıkları yaşlanmaya bağlı artmaktadır. Fakat tarçın maskesi sayesinde yüz hatları daha çok gerginleşerek daha sağlıklı güçlenilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre ise tarçın maskesi yapımı esnasın da birçok koku salgılanmaktadır. Ayrıca bu kokular bireylerde mutluluk hormonunun da yayılması açısında son derece önemli olmaktadır.



Tarçın Maskesi Nasıl Yapılır? Tarçın Maskesi Yapımı



İlk olarak sağlıklı bir tarçın maskesi yapabilmek için malzemelerin eksiksiz olmasında fayda vardır. Bu malzemeler oldukça kolay ve her evde bulunabilmektedir. Bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı bal olmaktadır. Yapılışı ise bir tatlı kaşığı şeker ile bir tatlı kaşığı tarçını hafif hafif sıcak su damlatarak karıştırılır. Devamın da bu bir kür veya bir sürülebilecek homojen bir şekil alana kadar devam edilir.



Homojen şekillin hızlı alınması için dikkatli ve derin bir kap kullanılmasında fayda vardır. Ardında yapılan tarçın maskesi yüze yedirilmeden sürülür. Sonrasında yaklaşık 15 veya 25 dakika kadar beklenir. Son olarak tarçın maskesi yapıldıktan sonra kesinlikle çocukların ulaşmayacağı yerlere konulmalıdır. Bu hem sizin hem de ailenizin sağlığı için önemli olmaktadır.



Tarçın Maskesi Faydaları Nelerdir?



İlk olarak tarçın maskesi sayesinde bireylerin daha hoş ve istedikleri bir yüze sahip olmaları mümkündür. Ayrıca yapılan bu şekerli kür sayesinde gözeneklerin kapanması ve beslenmesi de dağlanmaktadır.



Güneş görmeyen yerlerde çalışan bireyler veya soğuk havlarda yüzlerinin çabuk etkilendiğini düşünene bireyler içinde çok önemli bir yeniliktir. Fakat kesinlikle aşır kullanımları olmalarıdır. En fazla iki günde bir veya en ideal olanı üç günde bir olmalıdır. Fazla kullanım nedeni ile zararlı sonuçlara yol açılması mümkündür. Bireyle kullanım esnasında da tarife bağlı kalarak tarçın maskesi hazırlamalıdır.



Tarçın Maskesi İçin Pratik Tarifler



İlk olarak tarçın maskesi için verilen tariflere ek olarak limonlu tarçın maskesi yapılması önerilmektedir. Bu limonlu tarçın maskesi ile bireylerin yüzlerinde yanık ve lekeden de kurtulmaması mümkündür. Limonlu tarçın maskesi için bir tatlı kaşığı tarçın bir tatlı kaşığı şeker ve beş altı damla limonu sıkıp karıştırmanızda fayda vardır. Bunları bir kür haline gelene kadar homojen karıştırılması gerekir. Devamında yüze sürülüp on dakika beklenmelidir.