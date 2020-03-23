Tarçın Bakır Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Tarçın bakır saç renginin size uygun olan tonunu seçmek, size farklı bir hava katacaktır. Tarçın bakır saç rengi, yoğun kızıl ve bakır renklerinin karışımından oluşmaktadır.



Tarçın Bakır Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Bu yılın en çok tercih edilen renklerinden birisi olan tarçın bakır saç rengi, açık buğday tene çok yakışabildiği gibi, esmer tenlerde de kendini göstermekte. Özellikle, renkli gözlere oldukça yakışan tarçın bakır saç rengi, kadınlara hem çok enerjik, hem de asi bir görünüm katıyor. Hem de aralarda bulunan parıltıları ile cansız ve ölü saçları bile oldukça sağlıklı gösteriyor.

Altta kullanılan renk ile üzerine uygulayacağınız tarçın bakır rengi oldukça önemlidir. Altta kullanılan renk eğer koyu ise, kuaförünüz öncelikle açıcı yardımı ile alttaki saç renginizi açtıktan sonra tarçın bakır saç rengi uygulayacaktır. Ancak, sarı saçlara sahipseniz ve tarçın bakır saç rengine dönmeyi düşünüyorsanız, o zaman herhangi bir işleme gerek kalmayabilir.

Tarçın Bakır Saç Rengi Akar mı?

Tarçın bakır saç rengi, güneş ve tuzlu sudan en çok nasibini alan ve devamlı bakım isteyen bir renktir. Tarçın bakır saç rengi, görüntü itibari ile her daim havalı ve enerjik gözükse de, belli aralıklarla eğer gereken bakım yapılmazsa, hoş olmayan renklere dönüşmesi muhtemeldir.

Tarçın Bakır Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Tarçın bakır saç rengini, her zaman aynı ton ve parlaklıkta tutabilmek için, kuaförünüzün belirlediği zaman dilimlerinde mutlaka ziyaret etmenizde fayda vardır. Renk itibariyle oldukça kolay dönüşebilen özelliğe sahip tarçın bakır saç rengi için uygun olabilen birçok saç bakım ürünü piyasada mevcuttur. Özellikle, kızıl saçlara uygun olan şampuanlar satılmaktadır. Ayrıca sadece şampuan kullanmakla kalmayıp, taranmayı kolaylaştırmak için bakım kremlerinden de destek almalısınız. Bakım kremlerinde de yine, kızıl saç için özel üretilmiş olanlar mevcuttur. Ayrıca güneş ışınları ile de saçlarınızı direk temas ettirmemeniz, büyük önem taşır.