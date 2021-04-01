Tarçın Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Tarçın Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bir baharat olarak kullanılan tarçının bir ağaç olduğunu bilen kişi sayısı azdır. Evet, tarçın ağacı diye bir ağaç bulunmaktadır. Özellikle sütlü tatlıları süsleyen ve o aromatik kokusu, tadı ile herkesi büyüleyen baharat bir ağaçtır. Mutfaklardaki vazgeçilmez baharatlar arasında olan tarçın oldukça şifalıdır.

Özellikle son dönemde yapılan araştırmalar tarçının mucizevi olan baharatlardan biri olduğunu kanıtlamaktadır. Çok sayıda etkiye sahip olan tarçın bir ağacın gövdesinden elde edilir. Elde ediliş biçimi birçok insanın bilmediği bir şekilde gerçekleşir. Genel olarak tropikal yerlerde yetişen bu ağacın birçok özelliği bulunur. Şimdi gelin birlikte çok özel bir ağaç olan tarçın ağacını tanıyalım.

Tarçın Ağacı Nedir? Tarçın Ağacı Hakkında Bilgi

Tarçın ağacı defnegiller familyasına ait olan ve boyutları 6 m ila 12 m arasında değişiklik gösteren bir ağaçtır. Oldukça uzun olan ve silindir şeklinde bir gövdeye sahiptir. Tarçın ağacı 3 yaşına gelince gövdesi zeminden 50 cm yukarısında kesilir. Kesilmesiyle birlikte kökünden sayılamayacak kadar şıvgın çıkmaktadır. Çıkan her bir şıvgın 2 ila 3 cm kalınlıktadır. Şıvgınların kabukları soyularak kurumaya bırakılır.

Tarçın ağacının çiçekleri dallarının uçlarında ve ağacın tepesinde bulunur. Tarçın ağacı yeşil renge ve küçük çiçeklere sahiptir. Meyveleri yumurta gibi şekle sahiptir ve etrafı yapraklarla çevrilidir. Yapraklar taze iken kırmızı renktedir. Sonradan kahverengiye yakın bir kırmızı renk alır. En sonunda yapraklar yeşil rengini alır. Türkiye’de baharat olarak kullanılan tarçın çoğu yemekte, şarapta, tatlılarda kullanılabilir. Aynı zamanda parfüm yapımında da kullanılır.

Tarçın Ağacı Latince İsmi

Tarçın ağacının Latince ismi Cinnamomum verum şeklindedir.

Tarçın Ağacı Özellikleri

Tarçın ağacı yaprak dökmeyen aromatik bir ağaçtır. Kurutulan kabukları kullanılmaktadır. Tropikal bölgelerde üreticiliği yapılır. Tarçın ağacı 6 ile 12 m uzunluğuna sahip olabilmektedir. Türkiye’nin iklim koşulları tarçın ağacının yetişmesi için uygun değildir. Tropikal iklim bitkisidir. Çin tarçını ve Seylan tarçını olmak üzere iki farklı türü bulunmaktadır. Soğukta, fazla olan sudan ve iklimdeki değişikliklerden kolayca etkilenip ölebilen bir bitkidir. Kabuğunun yapısında antiseptik özellikler bulunur. İnsan sağlığına birçok faydası bulunur. Kan dolaşımını hızlandırır, iştah açıcıdır, kusma isteğini bastırır.

Tarçın Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Tarçın ağacı ilkbahar döneminde ekilen bir ağaçtır.

Tarçın Nerede Yetişir?

Tarçın ağacı genel olarak tropikal ülkelerde yetiştirilmektedir. Bu sebeple Türkiye’de yalnızca botanik bahçelerde yetiştirilmektedir. Brezilya, Vietnam, Malezya, Madagaskar, Çin, Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilir.

Tarçın Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Tarçın ağacı ekildikten sonra ikinci ya da üçüncü yılda gövdesinden 50 cm kadar yukarıdan kesilerek budanır. Kabuklar kurutulur ve kullanılmaya hazır hale getirilir.

Tarçın Ağacı Yaprak Döker mi?

Tarçın ağacı yıl boyunca yapraklı kalan bir ağaçtır. Yapraklarını dökmez. Önce kırmızı renkli olan yapraklar giderek kahverengimsi bir kırmızı renk alırlar. En sonunda da yeşil renkli olan yapraklara sahip olurlar. Bu sebeple yıl boyunca yeşil renkli kalırlar.

Tarçın Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Tarçın ağacı bakımı zor olan bir ağaç değildir. Bakımı oldukça kolaydır. Yalnızca dikkat edilmesi gereken tarçın ağacının sabit ısı koşullarında kalması ev fazla su almamasıdır.

Tarçın Ağacı Faydaları Nelerdir?

Tarçın ağacı tıp biliminde tedavilere ek olacak şekilde alternatif tıpta sıklıkla kullanılan bir baharattır. Çok sayıda faydası bulunmaktadır. İşte faydaları:

l Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

l Sindirim sistemi üzerinde faydalıdır.

l Mide bulatışını keserek kusmayı önler.

l Mide ve bağırsaklarda yer alan gazı söken baharatlardan biridir. Şişkinliğe iyi gelir.

l Kandaki kolesterol ve yağ seviyesini düşürür.

l Şeker krizine etki ederek şekeri dengeler.

l Egzema ve mantar gibi deri hastalıklarına koruma sağlamaktadır.

l Zihni açarak hafızayı kuvvetlendirir.

l Diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Parkinson hastalığını önler.

l Sinirleri yatıştırır bu sebeple depresyona benzer psikolojik sorunlara iyi gelir.

l Bazı yapılan araştırmalara göre mide kanser başta olacak şekilde çok sayıda kanser türü için koruma sağladığı belirlenmiştir.