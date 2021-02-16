Tarçın Ağacı Nasıl Yetişir? Tarçın Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Tarçın ağacı yetiştirildiği yer ve saklanma koşulları bakımından botanik bahçelerin şartlarına uygun bir ağaç türüdür. Aromatik kokusu, insan sağlığına yönelik olumlu etkileri ve doğadaki varlığı ile değerli baharatlardan biri olarak bilinmekte, günlük yaşamda da sıklıkla tüketilmektedir.



Tarçın Ağacı Nasıl Yetişir?



Tarçın ağacından verim alabilmek için ortalama 2.000 metre kadar yükseklik gereklidir. 500 metre altı yüksekliklerde tarçın ağacı için iyi bir hasat elde edilemez. Ortam sıcaklığının 27 derecede olması, fazla soğuk veya sıcak iklim koşullarının oluşturulmaması gerekir. Nemli ve ılık iklimler tarçın ağacının hasadını olumlu yönde etkiler. Genellikle 2,000-2500 mm’lik yağış miktarının toprağa kararlı bir biçimde dağılması gerekir. Yağmurun az olduğu aylarda, kuraklığın tüm yıla dağılmadığı, ortalama 130-150 günlük bir yağış sürecinin geçirildiği yıllarda tarçın ağacından yeterli verim elde edebilmektedir.



Verimlilik İçin Doğru Toprak Seçimi



Toprak seçiminde gölgeden kısmi bir biçimde faydalanmak, güneşten tam anlamıyla verim elde etmek, kumlu, nemi tutan, verimlilik oranı yüksek toprak alanlarına ekim yapılması tavsiye edilmektedir. Taşlık veya kayalık alanlar tarçın ağacının oluşumunu engeller. Benzer şekilde bataklıklar da elde edilmek istenen aromanın düşmesine neden olur. Tarçın ağacındaki dikkat edilmesi gereken öncelikli hususun toprak türü olmasının nedeni kabuğundan verimli bir biçimde faydalanabilmektedir.



Toprak Türüne Dikkat Edilmeli



Hindistan ve benzeri ülkelerde genellikle lateritik topraklar tercih edilmekte, taşlı ve kayalık zeminlerden kaçınılmaktadır. Çimlenme derecede 20 derece ölçüsünde ortalama 1 ile 6 ay arasında değişir. Bu koşulların oluşturulması halinde ekim fideleriyle sürece başlanabilmektedir.



Tarçın Ağacı Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Tarçın ağacı ülkemizde yalnızca botanik bahçelerde yetiştirilebilir bir ağaç türüdür. Türkiye’de yetiştirilen tarçın türlerinden en sık görülen kasia tarçınıdır. İçe doğru kıvrılan, koyu renkli ve sert katmanlı bu tarçın türü kokusu itibariyle seylan tarçınına da benzemektedir. Dünya’da %75’lik oranla Çin ve Enzonezya’da yetişen tarçının Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka ve bazı Afrika ülkelerinde üretimi söz konusudur.