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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Tahinin Sağlığa Faydaları
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MAHMURE ÖZEL

Tahinin Sağlığa Faydaları

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Tahinin Sağlığa Faydaları
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"Tahin, pekmezin harika eşlikçisi, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi, mezelere ve tatlılara lezzet veren harika bir besindir. Susamdan elde edilen tahinin sağlığa olan faydalarını anlatıyoruz."

Tahinin sağlığa faydaları

Tahin, yüksek antioksidanlar içeren besinler listesinde başlarda yer alıyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikal hasarını önlüyor. Bu özelliği ile kalp hastalığı, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini azaltıyor.

Tahin, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile dolu bir besindir. Bu yağ asitleri de vücuttaki sinir dokularının gelişimini arttırıyor ve beyin sağlığını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Tahin aynı zamanda Alzheimer riskini azaltmaya ve hastalığın gelişimini yavaşlatmaya da yardımcı oluyor.

Araştırmalara göre, omega-3 yağ asitleri sadece vücuttaki kolesterol seviyesini düşürmekle kalmıyor, iltihap kaynaklı kardiyovasküler hastalıkların tedavisine de yardımcı oluyor.

Tahini beslenme listenize eklemek için birçok neden var. Bunlardan biri de hastalıklardan korunmak. Düzenli tahin tüketmek, yüksek kolesterol, tip 2 diyabet, kalp hastalığı riskinin azalmasını sağlıyor.

Tahinin Sağlığa Faydaları

Tahin, yüksek oranda antienflamatuar bileşikler içeriyor. Bu özelliği ile tahin, akciğer hastalığı, yaralanma ve iltihap ağrılarını hafifletiyor. Aynı zamanda tahin, güçlü antioksidan içeriği ile anti-bakteriyel özelliğe de sahiptir. Bu besin, bazı Orta Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde yaraları tedavi etmek için kullanılıyor.

Tahin, karaciğerleri hasarlardan koruyor. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu besin tıpkı karaciğerler gibi böbreklerin de korunmasına fayda sağlıyor. Tip 2 diyabeti bulunan bir grup insan ile yapılan çalışmada, grubun bir kısmı 90 gün boyunca düzenli miktarda tahin tüketti. 90 günün sonunda tahin tüketenler diğer grup ile karşılaştırıldığında, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında iyileşmeler olduğu tespit edildi.

Tahin, bakır, fosfor, kalsiyum ve demir gibi mineralleri bol miktarda içeriyor. Bu özellikleri ile osteoporozu önlemeye destek oluyor.

Tahinin, susamdan elde edildiğini söylemiştik. Uzmanlar, susamın insan beyni ve sinir hücrelerini koruduğunu söylüyor. Tahin de tıpkı susam gibi bu özelliği sahiptir. Yapılan çalışmalar, susamın Alzheimer oluşumuna engel olabileceği ortaya koydu.

Tahinin Sağlığa Faydaları

Tahin besin değerleri ve kalorisi

Tahin, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlarla dolu bir besindir.

1 çorba kaşığı (yaklaşık 15 gram) tahinin besin değerleri şöyle:

Kalori: 90

Yağ: 8 gram

Protein: 3 gram

Lif: 1 gram

Karbonhidrat: 3 gram

Potasyum: 62.1 mg

Kalsiyum: 63 mg

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Susamdan Gelen Şifa Kaynağı: Tahin
Susamdan Gelen Şifa Kaynağı: Tahin
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Tahin ve Pekmezin Buluştuğu 10 Tarif
Tahin ve Pekmezin Buluştuğu 10 Tarif
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