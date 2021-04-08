Tafta Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Tafta Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Tafta kumaş; dokuması oldukça kolay olan bir kumaş cinsidir ve gelinlik, abiye ve gece elbisesi yapımında oldukça yaygın bir şekilde tercih edilir.

Tafta Kumaş Nedir?

Tafta kumaş, her iki yüzü de aynı olan armür üzerine dokunan perdahlı bir kumaş cinsidir. Tafta kumaş, gergin iplik dizileri şeklinde oluşturulduğu için simetrik bir görünüme sahip olur. Eğer kumaş yapım aşamasında farklı renk uygulamaları yapılırsa, ürün ışığa göre renk değiştirme özelliği kazanır. Oldukça şık görünümde bir kumaş olan tafta kumaş, bu özelliği sebebiyle genellikle kadın gece elbisesi giyim sektöründe kullanılır.

Tafta Kumaş Nasıldır?

Tafta kumaş, vücuda güzel oturan elbise modellerinde kullanılan bir kumaştır. Oldukça dayanıklı ve sert olmasına rağmen hafif bir kumaştır. Hafif dalgalı ve parlak görünümü, şık ve kaliteli duruşuyla; abiye kıyafetler, gelinlikler ve gecelikler için en ideal kumaş türü olarak kabul edilir. Tafta kumaşın ipek, sentetik, fay, payet ve florans gibi farklı çeşitleri bulunur. Her vücut tipinde bayanın rahatlıkla kullanabildiği tafta kumaş sade ve kaliteli bir görüntü sunar. Bu nedenle tafta kumaştan yapılmış abiye kıyafetlerin yanında, elbiseyi ortaya çıkaracak vurguda aksesuar, ayakkabı ve çanta kullanımı önerilir.

Tafta Kumaş Terletir mi?

Tafta kumaş doğal bir kumaş türü olduğu için terletmez.

Tafta Kumaş Özellikleri?

Tafta kumaşın pek çok türü vardır. Tafta kumaşın genel özellikleri şunlardır:

- Doğal arasında yer aldığı için nefes alıcı özelliktedir ve bu nedenle terletmez.

- Son derece sağlamdır. Buna rağmen hafif bir kumaştır.

- Kullanım açısında oldukça rahattır.

- Dalgalı yapıda olduğu için fiziksel kusurların örtülmesinde oldukça başarılır.

-l Sade ve doğal bir kumaş olduğu için daha zayıf gösterme özelliği bulunur.

- Dar kesim tafta kumaştan yapılan kıyafetler daha fit bir görünüm sağlar. Basenli bayanlar kloş kesimli tafta kumaş modelleriyle bel kısımlarındaki fazla kiloları gizleyebilirler.

- Sağlıklı ve doğaldır.

Tafta Kumaş Kullanım Alanları?

Tafta kumaş, kendine has şık görünümü, parlak ve dalgalı olmasıyla kusur örtücü özelliğinin bulunması ve vücuda oturan bir yapıya sahip olması nedeniyle özellikle kadın abiye giyiminde tercih edilen bir kumaş türüdür. Her türlü gece elbisesi, gelinlik, sabahlık ve geceliklerin yapımında tafta kumaş kullanılabilir. Vücuda oturması ve kayma yapmaması nedeniyle straplez elbiselerde de yaygın olarak tercih edilir. Kilolu bayanlarda bel bölgesindeki fazla kilo ve kusurların kapatılması için idealdir. Dalgalı görünümü bayanların kusurlarını kolaylıkla örtmesini sağlar. Bu nedenle oldukça şık kıyafetlerin yapımında kullanılır.

Tafta Kumaş Esnek midir?

Tafta kumaş sert bir yapıdadır ve vücuda oturur. Esnek bir kumaş değildir.

Tafta Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Tafta kumaş yıkanınca çeken hassas bir kumaştır. Bu nedenle dikkatli bir şekilde yıkanması gerekir. Tafta kumaş dikkatsiz şekilde yıkanırsa sert dokusunu kaybedebilir. Tafta kumaş genellikle kuru temizlemeye verilerek temizlenir. Kurutma sırasında asılma istemez. Bunun yerine sıkılarak serilmesi gerekir. Tafta kumaşın ütülenmeden önce üzerine nemli bir bez konulması ve mümkünse kırışıklıklara engel olmak için kolalanması gerekir.

Tafta Kumaş Sıcak Tutar mı?

Tafta kumaş nefes alan dokuda ve oldukça hafif bir kumaştır. Vücudun nefes almasını sağlayan tafta kumaşın aşırı sıcak tutma ve terletme gibi özellikleri bulunmaz.