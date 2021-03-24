Taflan Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Taflan Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ülkemizde de yetiştirilen Taflan diğer bir deyiş ile Karayemiş bitkisi tüm güzellikleri ve haiz olduğu özelliklerle tanınması gereken bir bitki. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu özel bitki, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına kadar uzanan geniş bir çerçevede sağlığa olan şaşırtıcı yararları ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bununla birlikte diğer çoğu bitki türünde olduğu gibi yanlış bir şekilde tüketildiği zaman zehirleyici etkilere yol açabilen bir bitkidir. Bu sebeple doğru bir şekilde tüketimine özen gösterilmesi gerekir.

Taflan Ağacı Nedir? Taflan Ağacı Hakkında Bilgi

Taflan, değişik yörelerde Gürcü kirazı, Laz üzümü ve Tanal isimleri ile de anılıyor. Taflan ağacı, küçük beyaz çiçekler açan, top top minik meyveleri ile ilgi odağı olan Gülgiller familyasına mensup bir ağaç türü. Nemli iklimlerde diğer iklim alanlarına nazaran daha kolay bir biçimde yetiştirilebiliyor. Besin değeri incelendiğinde oldukça zengin bir vitamin ve mineral içeriğine sahip olduğu görülüyor. Bu açıdan C vitamininden başlayarak demire kadar çok sayıda faydalı madde hem yapraklarında hem de meyvelerinde bulunuyor.

Taflan Ağacı Latince İsmi

Taflan, ilk olarak 1546 yılında Fransız Pierre Belon tarafından Trabzon'dan toplanmış ve Trabzon Kirazı (Cerasus Trapezentuna) olarak isimlendirilmiştir. Bitki aynı yıl, İstanbul üzerinden İtalya'ya daha sonra Viyana'ya getirilmiştir. Oradan da Fransa ve İngiltere'ye doğru yolculuğu devam etmiştir. Ülkemizde değişik yöresel adlar alan bitkinin Latince isimi Laurocerasus Officinalis'tir. Taflan, Kuzeydoğu Anadolu'nun yanık türküleri ve eşsiz şiirlerinde önemli ve özgün bir yere haizdir.

Taflan Ağacı Özellikleri

Taflan ağacı, budanarak şekil verilebilen bir ağaç türüdür. Dökülmeyen parlak koyu yeşil yapraklara sahiptir. Beyaz çiçekleri hoş kokusu ile etrafa ilham verir. Taflan ağacının tarihçesine bakıldığında 1600 yılından itibaren tüm Avrupa'da park ve bahçelerde yetiştirilmeye başlandığı görülmektedir. Günümüzde yapraklarının boyutları ve şekli, kışa dayanıklılığı ve büyüme biçimi açısından 20 farklı Taflan çeşidi olduğu bilinmektedir. Taflan, 6 metreye kadar boy atabilmektedir. Yaprakları; sürekli yeşil, tüysüz, kenarları hafif kıvrık, oval ve kısa saplıdır. Meyveleri önce kırmızı sonra siyah renge dönüşür

Taflan Ağacı Nerede Yetişir?

Dünya üzerinde nemli iklimleri seven bu bitki, Güneybatı Asya ile Güneydoğu Avrupa'da doğal olarak yetişmektedir. Ülkemizde en fazla Doğu Karadeniz bölgesinde rastlanmaktadır. Özellikle Trabzon, Giresun, Rize, Ordu ve Artvin illerimiz başta olmak üzere Taflan yüksek dağlık alanlarda doğal olarak yetişmektedir. Yapraklarını dökmeyen bir bitki olması nedeni ile dört mevsim ulaşmanın mümkün olduğu bir bitki. Bununla birlikte genel olarak mayıs ila eylül ayları arasında toplanıyor. Bu dönemler Taflanın çiçeklenip olgunlaştığı ve meyvelerini vermeye başladığı zamanlar.

Taflan Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Taflan ağacı, ılıman iklim bölgelerinde nemli ve güneşli ortamlarda yetişmektedir. Erken çiçek açmakta özellikle Şubat-Mart aylarında çiçek salkımları görülür. İlkbahar geç donlarından dolayı hasar görebilmektedir. Bazı yıllar bu nedenle verimi düşer. Tozlanma zamanı görülen sisler yine birtakım olumsuzluklara yol açabilmektedir. Nemli, humuslu, killi ve kumlu topraklarda yetiştirilmelidir. Çoğaltma yöntemleri arasında; tohum, kök sürgün, çelik, daldırma, aşı ve doku kültürü ön plana çıkmaktadır.

Taflan Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Taflan Ağacı hemen her çeşit toprak türünde yetişebilmektedir. Bu açıdan bakımında havalanması iyi, derin topraklarda bol miktarda ürün verdiği göz önünde bulundurularak kaliteli gübrelemeye önem verilmelidir. Bakımında toprağı kadar güneş ışığından yeterli derecede faydalanmasının sağlanmasına da özen gösterilmelidir. Su ihtiyacının da doğal ortamdan tam olarak karşılanamadığı hallerde düzenli olarak karşılanmasına dikkat edilmelidir. Böcek ve çeşitli haşerelerden zarar görmemesi için ilaçlama

başta olmak üzere gerekli tedbirler alınmalıdır.

Taflan Ağacı Faydaları Nelerdir?

Taflanın başlıca faydaları şöyle sıralanıyor:

- Sinirleri yatıştırır.

- Öksürüğü kesici etki gösterir.

- Regl gecikmesinde faydalı olur.

- Prostat problemlerini engeller.

- Demir eksikliğini giderici etkisi bulunur.

- Spazma iyi gelir.

- Bronşit şikayetlerinin giderilmesine yardımcı olur.

- Antioksidan içeriği ile kanser tedavisinde etkilidir.

- Zengin antioksidan bileşenleri ile birçok hastalığın oluşumu ve gelişiminin önlenmesini sağlar.

Uyarı: Taze yaprakları zehirli olduğu için ancak kuru yaprakları kullanılmaktadır. Meyveleri yenilebilmektedir, fakat çekirdeklerinin zehirli olduğu unutulmamalıdır.