Tadına Doyulmayacak Aşure Tarifi ve Püf Noktaları!

Muharrem ayının onuncu günü kutlanan ve bu yıl 29 Ağustos’a denk gelen Aşure Günü paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi. Evlerde daha fazla zamanın geçirildiği bu dönemde, tüm aileniz için tadına doyum olmayan aşureler yaparak, sevdiklerinizi mutlu etmek mümkün.

Peki en iyi aşure nasıl yapılır? Aşurenin lezzetini ve kıvamını artıracak püf noktaları nelerdir?

İşte aşure yapmanın püf noktaları:

Bakliyatları bir gece önceden suda ıslatın. Ertesi gün nişastadan arındırmak için ayrı ayrı haşlayın, sularını kullanmayın.

Aşurenin rengini koyulaştıran ve taneli olan dut kurusu, kuru incir, kuru kayısı gibi meyveler için ön haşlama yapın ancak çıkan suyu kullanmayın.

Şekeri, bakliyatların pişmesini engelleyeceği için ilk malzemelerle birlikte değil, son aşamada ekleyin.

Tanelerin dibe çökmemesi için çok sıcakken aşureyi kaplara doldurmayın.

Aşure Tarifi

Malzemeler (6 kişilik):

Buğday 500 g

Su 3 lt

Nohut 100 g

Kuru fasulye 100 g

Kuru incir 100 g

Kuru kayısı 100 g

Şeker 800 g

Karanfil 3 adet

Süslemek için:

Fındık 150 g

Ceviz 150 g

Kuş üzümü 100 g

Nar tanesi 100 g

Tarçın toz 10 g

Yapılışı:

Buğday, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletilir. Buğday 3 litre suya eklenerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlanır. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturulur. Nohut ve kuru fasulye ayrı ayrı haşlanır ve iyice pişirilir.

Kabukları çıkarsa ayrılır ve atılır. Kuru kayısı ve kuru incir kare şeklinde kesilir. Ayrı ayrı 5’er dakika haşlanıp süzülür. Bu kısma kadar olan malzemeler birleştirilip pişirilir. Karanfil eklenir. Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su eklenir.

Son olarak, şeker eklenir ve karıştırılarak pişirilir. Bu aşamada uzun süre pişirilmemesi gerekir. Kaselere konur, soğuduğunda üzeri süslenir.

Not: Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur.