Tabuları Yıkın, Kışın Dolabınızda Beyazlara Yer Açın!

Aslında birkaç değerli tüyoyla, gardırobumuzdaki beyaz giysilerimizi dört mevsim rahatlıkla kullanmamız mümkün. Neyse ki değişen moda trendleri bu yıl saflığın ve zarafetin rengi beyaz severlerden yana. Zarif bir gece elbisesinden, yünlü paltolara, beyaz şişme montlardan, botlara bu kış favori renginizle modayı yakalamaya hazır olun. Haberimizde beyazları kullanabileceğiniz doğru kombin önerilerini bir araya getirdik.

Yeni trend beyaz paltolar

Beyaz paltoları giymek çoğu zaman cesaret ister. Kışın sert hava koşullarına aldırmıyorsanız, yünlü beyaz paltolarla zarif bir görünüme ulaşabilirsiniz. Yağmurlu havaların yanında, beyaz giyme konusunda tereddüt etme nedenlerimizden biri de nasıl kombinleneceğini bilmememizdir. Bu şık parçaları beyaza en çok yakışan siyah botlar ve balıkçı yaka kazaklarla en doğru şekilde birleştirebilirsiniz.

Marjinal bir duruş için beyaz botlar

Eğer dışarıda pek fazla zaman geçirmeyeceğiniz bir gündeyseniz, beyaz çizmelerinizle tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Bunun için dolabınızda her daim baş köşede yer alan kotlar ve aynı renkteki diğer parçalardan yardım almaktan çekinmeyin. Sonuç; spor şıklığın marjinal yüzü!

Hayata renk katın

Kışın karmaşık ruh halinden biraz olsun uzaklaşmak istiyorsanız, renklere başvurmak iyi bir çözüm yoludur. Beyaz renkteki örme pantolonu, kırmızı kazak ve çantayla birleştirmek, güne pozitif başlamanın ilk adımı olabilir.

Hafta sonlarında enerjinizle ışıldayın

Haftanın yorgunluğunu spor yaparak atmak sizi yeni bir haftaya hazırlarken, giysileriniz de önemli rol oynar. Bol kesim beyaz renkli bir eşofmanla içinizi ferahlatırken, aynı zamanda gününüzü aydınlatmaya ne dersiniz?

Nostaljik beyaz çoraplar

Bu yıl modada eskiye dönüş rüzgarları eserken, beyaz mus çoraplara yer vermemek olmazdı. Sizi nostaljik bir görünüme ulaştıracak bu çorapları, yakın tonlardaki bir ayakkabı veya çizme ile kullanabilir, aynı zamanda haki yeşili bir elbiseyle kusursuz görünebilirsiniz.

Zarafetin temsili beyaz abiyeler

Gece gezmelerinde ve özel davetlerde her mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parça olan beyaz renkteki abiyeler, bir kadını asil göstermede oldukça etkili bir seçimdir. Kış aylarında da beyaz renk favorinizse, derin yırtmaçlı uzun bir gece elbisesini, gümüş renkli aksesuar ve stilettolarla kombinleyebilir, göz alıcı bir görünüme ulaşabilirsiniz.