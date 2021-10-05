Süzme yoğurt besin değerleri: 100 gr süzme yoğurt kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Süzme yoğurt, her yaştan insanın severek tükettiği ve uzmanlarında tüketilmesini tavsiye ettiği besin maddelerinden ilk sırada yer almaktadır. Süzme yoğurt Protein, kalsiyum, folik asit ve potasyum bakımından oldukça zengin olmaktadır. Kilo vermek ya da kilosunu korumak isteyenlerinde tercih ettiği bir besin maddesidir.



Süzme Yoğurt Besin Değerleri: 100 GR Süzme Yoğurt Kaç Kalori?



Kemik sağlığı için son derece önemli bir besin olan süzme yoğurtta bulunan kalori miktarı 100 gramında 62 kcal olmaktadır. 1su bardağı yaklaşık 180 gr süzme yoğurtta ise 112 kcal yer almaktadır.



Protein Ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



100 gram süzme yoğurtta 3.0 g Protein ve 4.9 g karbonhidrat bulunmaktadır.