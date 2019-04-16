Sütün cilde faydaları tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Vitamin ve minerallerle dolu olan bu besin, Mısır’ın efsane kraliçesi Kleopatra’nın da güzellik sırrıydı. Nitekim Kleopatra’nın yaptığı süt banyolarını duymayan yoktur.

Süt, oldukça zengin besin değerlerine sahip. Alfa hidroksi asit, B, A ve D vitamini, kalsiyum, selenyum, magnezyum, biyotin, protein, b12 vitamini ve b6 vitamini içerir.

Sütün cilde faydaları

Kuru ciltleri iyileştirir, hücreleri yenileyerek cildin onarılmasını sağlar.

Kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşumunu geciktirir.

Süt, kolajen üretimini artırır. Cildin elastikiyetinin artmasını sağlar, serbest radikallerle savaşır.

Cilt lekelerine iyi gelir, cildi aydınlatır.

Gözeneklerin içinde biriken maddeleri temizler.

Akne oluşumuna engel olur. Akne izlerinin iyileşmesini sağlar.

Süt ciltte nasıl kullanılır?

Süt, ciltte pek çok farklı şekilde kullanılabilir. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Yüz temizleyici: Sütü bir pamuğa dökün ve temiz cildinizi güzelce silin. Bu işlem makyaj temizleyicilerin gözden kaçırdığı, gözenekleri tıkayan maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.

Nemlendirici: Süt, kuru cilde sahip olanlar için harika bir nemlendirici görevi görür. Bir pamuk yardımı ile soğuk sütü cildinize yayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin. Sütün cildinizde kuruduğunu hissettiğinizde soğuk su ile durulayın.

Sivilceler için maske: 1 tatlı kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı maden suyu ve 3 damla limonu iyice karıştırın. Karışımı pamuk yardımı ile sorunlu bölgelere sürün. 25 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. En iyi sonuç için haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.