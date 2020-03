Sütlü Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sütlü kahve saç rengi, kahvenin yumuşak tonlarından biridir. Oldukça açık tonda olup genellikle beyaz tenli kadınla tarafından tercih edilmektedir. Kahvenin sarıya yakın açık rengi olması sebebiyle koyu tenli kadılarda açtırma işlem uygulamak gerekmektedir. Bu işlem aynı zamanda kaşlara da bir ton uygulanmalıdır.

Sütlü Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Kahve tonlarını tercih eden kadınların sıklıkla kullandığı tonlardan birisi sütlü kahve saç rengidir. Bu renk her yaş grubuyla uyum sağlayan bir tondur. Bu sebeple sıklıkla tercih edilmektedir. Bazı renkler yalnızca belli mevsimlerde tercih edilebilirken sütlü kahve dayanıklı bir renk olması sebebiyle her mevsim tercih edilebilir.

Sütlü kahveyi her tonda cilt rengine sahip kadınlar rahatlıkla tercih edebilir. Her tenle uyumlu olan bir renktir. Rengin tonları mevcuttur. Buzlu sütlü kahve, açık sütlü kahve, koyu sütlü kahve gibi tonları mevcuttur. Bu tonlar her tenden kadın için uyum oluşturmaktadır. Koyu sütlü kahve saç rengi daha açık cilt rengi için uygundur.

Sütlü Kahve Saç Boyası Akar mı?

Sütlü kahvenin herhangi bir tonunda akma olmaz. Akmaya müsait olduğu söylenemeyen bir renk tonudur. Bu sebeple yaz aylarında kumsalda, güneşin altında, denizde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Akmaya müsait olmadığı için dip boya gerektirmez. Akmadan uzun süre kullanılabildiği için saçlarını sıklıkla boyamayı tercih etmeyen kadınlara tavsiye edilen tonlardan biridir.

Sütlü Kahve Saç Bakımı Nasıl Yapılır?

Sütlü kahve saç rengi, saçtan kolay kolay akmayan bir tona sahiptir. Saçların doğal ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlar. Çok fazla açma gerektirmediği için saçların yanmasına sebep olmaz. Dolayısıyla yoğun bir bakım gerektirmez. Ancak bakımı hususunda bazı konulara dikkat edilmelidir. Öncelikle haftada en fazla dört kere duş alınmalıdır.

Aşırı duş alma durumu boyanın parlaklığının ortadan kaybolmasına sebep olmaktadır. Boyalı saçlara uygun şampuanlar tercih edilmesi daha uzun süre kalıcılığı sağlar. Aynı zamanda parlaklığı korur. Saçlar için zeytinyağı, argan yağı ve Hindistan cevizi yağı gibi doğal yağlar tercih edilmelidir. Bu durum saçların parlaklığını ve yumuşaklığını korur.