Sütleğen otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Sütleğen otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Halk dilinde sütlüce otu şeklinde isimlendirilen bu bitki; hem zararlı hem de yararlarıyla bilinmektedir. Bünyesinde bulunan bir zehirden ötürü zararları bulunan sütleğen otu; doğada kendi kendine yetişmektedir. Dezenfektan özelliğinin bulunmasından ötürü cilt yaraları için çok sık kullanılmakta olan bir bitki çeşididir.

Sütleğen Otu Nedir?

Halk dilinde sütlüce otu olarak bilinen, sütleğen otu Latincedeki ismi; Euphorbia şeklindedir. Bunun yanı sıra bilimde; euphorbe, spurge adlarıyla da bilinir. Sütleğengiller ailesinde yer alan bu bitki, dışarıdan incelendiğinde yeşil dal ve yapraklara sahip olduğu gözlemlenebilir. Beyaz süte sahip olmasının yanı sıra sarı çiçeğiyle bilinen bu bitki, temel şekilde otsu yapılı bir bitkidir.

Sütleğen Otu Ne İşe Yarar?

Sütleğen otu; cildin yenilenmesine olanak tanıyan özelliklere sahip olduğundan cildi temizleyerek, mikroplardan arınmasına yardımcı olur. Bitkinin dallarında bulunan sütler; cilt yaraları ve kesiklerine damlatıldığı zaman dezenfektan göreviyle beraber yaraların iyileşmesine destek olur.

Sütleğen Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Dünya çapında 2000'den daha fazla çeşidi bulunan bu bitki; Asya, Afrika ve Avrupa'da oldukça geniş yayılımı bulunur. Türkiye çapında yüze yakın kadar türü ile kendi kendine yetişmektedir. Karasal iklimi seven bu bitki ülkemizde; Ankara, Kayseri, Bayburt, Çorum, Erzincan, Gümüşhane gibi pek çok ilde bulunabilir. Sütleğen otu; kayalık alanlarda, ormanlık ve çorak arazilerde de yetişmektedir.

Sütleğen Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Sütleğen otu; Eylül ile Mayıs aylar arasında çiçek açan bir bitki türüdür.

Sütleğen Otu Nasıl Kullanılır? Sütleğen Otunun Kullanımı

Sütleğen otu genel olarak cildi yenileyen özelliğinden ötürü, cilt bakımı adına kullanılmakta olan bir bitki türüdür. Cilt yaraları ve kesikleri için çok iyi gelen bu bitkinin, oldukça dikkatli kullanılması gerekmektedir. Sütleğen otunun öz suyu; yılan ve akrep türü zehirli hayvan ısırıklarına karşı kullanılmaktadır. Bunların dışında sütleğen otunun sütü; nasır, siğil gibi problemlerin giderilmesinde, el ve ayaklarda meydana gelen mantarların tedavisi için kullanılmaktadır.

Sütleğen Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Sütleğen oyu faydaları;

- Yara iyileşmesine önemli rolü bulunur.

- Cilt üstünde yenileyen etkisi vardır.

- Cildi temizleyen, yabancı maddelerden arındıran, mikropları gideren özelliği bulunur.

- Kabızlık problemine birebirdir.

- Kabızlıktan ötürü oluşan karın ağrılarını da giderir.

- Eski dönemlerden beri çözümü oldukça zor olan siğil problemini çözmektedir ve iyileşme hızını arttırmaktadır.

- Cilt üzerinde oluşan mantarların tedavisinde önemli etkileri vardır.

- Zehirli hayvanların sokması sonucunda faydalı etkilere sahiptir.

- El ve ayak gibi, bedenin değişik yerlerinde oluşan nasır problemine çözüm olmaktadır.

Sütleğen Otunun Zararları Var mıdır?

Doğada kendi kendine yetişen sütleğen otu; zehirli içeriğe sahip bir bitkidir. Sütleğen otunun içinde yer alan zehri bilmeyip, yalnızca yararları adına kullanmak isteyen bireyler, tehlikeli durumlarla karşılaşabilirler. Zehir içeren özsuyu nedeniyle bilinçsiz olarak kullanılması, insan sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. Sütleğen otunun, rastgele kullanılmaması gerekmektedir.

Sütleğen Otu Nerede Satılır?

Sütleğen otu; doğada kendi kendine yetişen bir bitki türüdür. Bu yüzden satılmamaktadır.