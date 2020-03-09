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Beslenme Önerileri

Süt İçerek Soğuğa Karşı Direnç Kazanın

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Süt İçerek Soğuğa Karşı Direnç Kazanın
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"Uzmanlar, zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak her gün iki bardak süt içilmesini öneriyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, konuyla ilgili bilgiler verdi."

Soğuk havalarla birlikte gribal enfeksiyonlarda görülen artış, önlem arayışlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak süt içilmesini öneriyor. Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma gözlendiğini belirten uzmanlar, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydediyor.

Enfeksiyonlara karşı koruyor

Sütün içeriğinde bulunan 40’tan fazla besin öğesi savunma sistemini oluşturan hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.

Sütteki temel besin maddelerini protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminler olarak sıralayabiliriz. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel (mutlaka dışarıdan alınması gerekli) yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir.

Soğuk havalarda cildi korumanın 9 yolu Soğuk hava, kuru hava, kalorifer, yünlü kıyafetler en çok cildimizi etkiliyor. Cilt bakımı denildiğinde akla sadece yüz geliyor, oysa el, ayak ve tırnak olmak üzere tüm deri hücrelerini kapsıyor. Medikal Estetik Uzmanı Biyolog Mehmet Kandil, soğuk havalarda cildi korumanın 9 yolunu anlattı.
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