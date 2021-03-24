Süt Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Süt Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Süt ağacı, ev ortamında bir süs bitkisi olarak da yetiştirilebilen bitki türleri arasında yer almaktadır. Çok fazla uzayabilen ve sevdiği ortamda oldukça fazla süngü verebilen dikkat çekici bir bitki olma özelliğine sahiptir.

Süt Ağacı Nedir? Süt Ağacı Hakkında Bilgi

Görüntüsüyle kaktüse benzer bir görünüm yaratan dikenli ve yeşil yapraklı bir Euphorbia türü bitkidir. Son yıllarda dekoratif amaçlı iç ve dış mekanda çok fazla yer verilmeye başlanan bir bitki olma özelliği taşımaktadır. Süt ağacının sahip olduğu dallarının üç köşesi bulunur. Bu sebeple Euphorbia ‘trigona’ ismini almıştır.

Süt Ağacı Latince İsmi

Çoğunlukla evlerde bir süs bitkisi olarak yetiştirilen ve görüntüsüyle oldukça mükemmel bir yapı ortaya koyan süt ağacı hakkında merak edilen konulardan biri bu bitkinin Latince ismi olmaktadır. Süt ağacının bilinen Latince ismi "Euphorbia trigona" olarak ifade edilmektedir.

Süt Ağacı Özellikleri

Bulunduğu ortama son derece güzel bir görüntü katan bitki türü olan yılan ağacı bazı özellikleri ile çok dikkat çekici bir nitelik ortaya koymaktadır. Bitkinin öne çıkan ve çok dikkat çekici özellikleri ise şunlardır:

- Yukarıya doğru büyüyen dik bir gövdeye sahiptir. Aynı şekilde ve yukarı doğru büyüyen dallara sahiptir.

- Süt ağacının gövde ve dalların iki ya da üç kenarı olabilmektedir.

- Bitki gövdesinin kendisi V biçiminde ve açık yeşil desenlerin beraberinde koyu yeşildir.

- Bitki ağacının yaklaşık olarak 5 mm uzunluğunda dikenleri bulunur.

- Dikenler bitki gövdesinin sırtlarına çiftler halinde yerleşmiş haldedir.

- Yaprakları birer damla şeklinde olup her bir yaprak, sırttaki iki diken arasından büyür.

- Süt ağacı bitkinin çiçek açtığı hiç bilinmemektedir.

- Süt ağacı bitkisinin bir melez bitki olduğu yönünde düşünceler bulunmaktadır.

Süt Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Süt ağacını dikilerek çoğaltılması için ilkbahar sonunda gövde üzerinden çıkan yeni sürgünleri çelik olarak kullanılabilir. Çeliğin kesilen yarasını kapatabilmesi amacıyla gölgede bir gün bekletilir ve sonrasında toprağa dikimi gerçekleştirilir. Bitkinin dikimi esnasında ise toprak olarak cocopeat, perlit karışımı kullanımı uygun olacaktır.

Süt Ağacı Nerede Yetişir?

Süt ağacı, çoğunlukla evlerde ve çeşitli mekanlarda dekoratif amaçlı yetiştirilen bir süs bitkisi olma özelliği taşıyor.

Süt Ağacı Nasıl Yetişirtirilir ve Budanır?

Süt ağacı için en ideal toprak, torf ve perlit karışımı bol olan organik bir toprak türüdür. Bitki için ise en uygun saksı bitkinin boyutuna uygun büyüklükte olan ve derinliğe sahip olan saksılardır. Süt ağacı büyüdükçe dereceli olarak saksının da büyütülmesi gerekir. Saksının alt bölümünde birden fazla hava deliği olması gerekir. Aksi takdirde drenaj sağlanmaz ve bitki kökleri çürür.

Bu durum bitkinin ölümüne sebep olabilir. Süt ağacı, tek gövdeden birçok dal vererek gelişimini sürdürür. Bu sebeple mutlaka saksı içerisinde bir destek çubuğuna bağlanması önemlidir. Destek bir çubuk bağlanmaması durumunda bitki geliştikçe saksının devrilmesi gibi olumsuz sonuçlara maruz kalabilir.

Süt ağacı çok hızlı gelişen bir bitki olduğu için budama önemlidir. Budanan yapraklardan yeni bitkiler elde edilebilir. Yaprağın budandığı kısımdan bitkinin sütü akar. Bu akan sütle temastan kaçınmak önemlidir. Özellikle göze teması çok tehlikeli olabilir. Bu sebeple budama işleminde kişinin kendisini koruyucu önlemler alması çok önemlidir. Bitkinin kesilen dalından akan sütü durdurmak için soğuk suya tutmak ve bir bezle silmek yararlı olacaktır.

Süt Ağacı Yaprak Döker Mi?

Süt ağacı bitkisi gelişimi için yeterli koşulların sağlanamadığı durumlarda yapraklarını dökmektedir. Kısaca bitki yeterli bakımı göremediği hallerde yaprak döker.

Süt Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Süt ağacı bitkisinin dallarında ilkbahar aylarında sıralı şekilde yeşil yapraklar ortaya çıkar. Soğuk kış aylarında ise ortam sıcaklığı değişiminden dolayı ve aşırı susuz kaldığı zamanlarda yapraklarını dökmesi söz konusu olmaktadır. Tek bir uzun gövdenin pek çok farklı yerinden dal atarak gelişen bir bitki olma özelliği taşımaktadır.

Süt ağacı, kış mevsimini sevmeyen bir bitkidir. Bu nedenle de soğuk havalarda gelişimini durdurur. Yani bir nevi uyku olarak tabir edilen dinlenme sürecinin içine girer. Sıcak yaz yaz aylarında ise sıcağı ve güneşi sevdiğinden dolayı gün içinde özellikle de iç mekanlarda bakımı söz konusu ise mutlaka güneş gereksiniminin karşılanması gerekir.

Çünkü süt ağacının gelişiminde güneşin etkisi oldukça fazladır. Süt ağacı, sıcak yaz aylarında toprağı kurudukça sulanması gereken bir bitkidir. Kış aylarında ise sulama ihtiyacı daha az olduğundan sulama aralığı biraz daha uzatılabilir.

Süt Ağacı Faydaları Nelerdir?

Süt ağacı bulunduğu ortama dekoratif açıdan çok ilgi çekici bir güzellik katan bir bitkidir. Bu bakımdan bulunduğu ortamları güzelleştirmektedir. İnsan sağlığı üzerindeki olumlu faydalarıyla alakalı olarak ise bir bilgi bulunmamaktadır.

Süt Ağacı Hastalıkları Neler?

Süt ağacının en büyük düşmanı yer değişikliği şokları olmaktadır. Bu süreçte toprak ıslak ise bitki köklerinden çürümeye başlar. Yazın dışarıda tutuluyorsa içeri almak için kışın soğuğu beklenmemelidir. Sonbahar serinliğinde bile zarar görebilir.

Süt Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Süt Ağacı Kullanım Alanları

Süt ağacı, dekoratif amaçlı olarak yetiştirilen bir bitki türü olma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple iç ve dış mekanlarda süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ancak soğuğa karşı dayanıklı bir yapısı olmadığından kış soğuklarından korunması önemlidir.