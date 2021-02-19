Susam Nasıl Yetişir? Susam Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Susam bitkilerinden elde edilen yağ miktarı bitkinin ağırlığının %50 ile %60 arasında değişkenlik göstermektedir. Susam yağının en çok kullanıldığı ürün ise tahin ve tahin helvası olmaktadır.



Susam Nasıl Yetiştirilir?



Susam bitkisi dik büyüyen ve yıllık bir bitki olmaktadır. İçeriğinde yağın bulunmasının yanı sıra %25 oranında protein ve birçok faydalı vitamin bulunmaktadır. Susamın yetiştirilmesi için yapılması gerekenler ise şunlar olmaktadır:

Susam bitkisi, ılıman, subtropik ve tropik bölgelerde yetiştirilmeye uygun olmaktadır. Çünkü bitki aşırı sıcağı sevmektedir.

Gelişme devresi 90 ile 120 gün arasında değişen susam bu dönem içerisinde en az 20 derecelik sıcaklık istemektedir.

Diğer bir yandan çimlenme dönemlerinde ihtiyaçları olan toprak sıcaklıkları 15 ile 20 derece arasında değişmektedir.

Toprak konusunda seçici olmayan susamın en fazla verim verdiği toprak türü ise kumlu-killi ve allüviyal topraklar olmaktadır.

Diğer bir yandan fazla killi ve kireçli olan ağır toprakları sevmemektedir.

Susam bitkisinin yetiştirilmesi kısa sürdüğü için nöbet dikimine girebilmektedir. Nöbet dikiminde birlikte dikilebilecek bitkiler ise mısır, ayçiçeği, pamuk ve yer fıstığı olmaktadır.

Diğer bir yandan ülkemizde özellikle hububat ve mercimek hasadından sonra sıklıkla susam ekilmektedir.

Susamların çimlenme güçleri fazla olmasına rağmen çıkış güçleri zayıf olmaktadır. Bu sebeple de ekim yapılacak toprağın çok iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Toprak eğer ilk ürün susam ekimi için hazırlanıyorsa o zaman sonbahar ve ilkbahar aylarında sürülmesi gerekmektedir. Daha sonrasında sırasıyla diskaro, gübreleme ve tapan yapılmalıdır. Daha sonrasında toprak ekime hazır olmaktadır.

İkinci ürün olarak ekilecek ise o zaman öncelikle anızların temizlenmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise de diskaro, gübreleme ve tapan bulunmaktadır.

Ekimin tavlı toprağa yapılması gerekmektedir.

Gübrelemesi sadece ekimden önce yapılmaktadır.

Çok fazla su isteyen bir bitki değildir. Gelişme aşamasında 1-3 defa sulama yapılması yeterli olmaktadır.

Türkiye'de En Çok ve En iyi Nerede Susam Yetiştirilir?



Endüstriyel olarak kullanılan tarım ürünlerinden birisi olduğu için susam kıymetli bir ürün olmaktadır. Anavatanı Afrika olan bitki yüksek ve değişmeyen sıcaklıkları sevmektedir. Bu sebeple ülkemizin en fazla güneş alan bölgelerinde yetiştirilmeye uygun olmaktadır. Ülkemizde yetiştirilen bölgeler ise; Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri olmaktadır.