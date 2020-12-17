Sürekli Oturduğunuz Bir İşiniz Varsa Kalbinizi Nasıl Korursunuz?

Gün boyunca birkaç kez biraz yürüyüşe çıkın



Kardiyologlar, günde birkaç kez 2 dakikalık basit bir yürüyüşün kalbinizi aktif tutmak ve kalp hastalığı riskinizi azaltmak için yeterli olduğunu söylüyor. En fazla fayda sağlamak için her saat birkaç dakika kalkmayı deneyin. Faydaları artırmak için öğle yemeği molanızda daha uzun bir yürüyüş yapmayı da düşünebilirsiniz.

Gününüze bazı aktiviteleri dahil edin

Kalori yakacak, kalbinizi çalıştıracak ve uzun süre oturmaktan sertleşen kasları gerecek aktiviteleri içeren egzersiz dışı aktiviteleri hayatınıza dahil edin. Her saat başı birkaç dakikanızı ayırın ve esneme/germe hareketleri yapın.

Öğle yemeğinde (ve her zaman) yağ alımınızı azaltın



Yüksek yağlı bir diyet kalp hastalığına katkıda bulunur, bu nedenle yağ alımını azaltmak gerekir. Yağ alımını azaltmak demek hiç yağ tüketmeyeceğiniz anlamına gelmez. Tam tersi kalp ve genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak bazı sağlıklı yağlar vardır. Avokado, fındık, ceviz, somon gibi besinler sağlıklı yağlar açısından zengindir ve zeytinyağı da en sağlıklı yağ çeşididir.

Asansöre binmeyi bırakın

İş yerinde ve varsa evinize çıkarken de asansör yerine merdivenleri tercih edin. Gün içinde hareket etmenin en etkili yollarından biri kesinlikle asansörü bırakmaktır!

Günün bir kısmında ayakta durun



Ayakta durmak, oturmaktan daha fazla kalori yakar ve tüm vücudunuzun denge için meşgul olmasını sağlar. Gününüzün bir bölümünü ayakta geçirmeyi deneyin. Bunun size ne kadar enerji verebileceğine ve oturmaktan daha iyi hissetmenize şaşıracaksınız.

Yürümeyi alışkanlık haline getirin

Yakın mesafe yerlere bile araba ya da toplu taşıma ile giden biriyseniz yürüme vakit geldi! Eğer yürümekten çok hoşlanmıyorsanız bisiklet de deneyebilirsiniz. Hem çok eğlenceli hem de harika bir egzersiz çeşidi.