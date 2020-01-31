 'Sunay Akın ile Görçek' Oyunu İstanbul ve Bursa’da İzleyicilerin Karşısında!

Dekor ise oldukça sade, sadece barkovizyondan yansıtılan görseller önünde Sunay Akın’ı performansına hayran kalıyorsunuz. Bilgi dolu, aklınıza gelmeyen olayların ve öykülerin bulunduğu bu oyunu izlemek isterseniz linklere tıklayınız.

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“Görçek” oyununda yok yok! İlginç hikâyelerden oluşan bu oyunu izlerken çok keyif alacaksınız. Oyunun içeriğine biraz değinecek olursak…

Anıtkabir‘in ilk projesinden, Aslanlı Yol‘un hikâyesinden, İbn Rüşd‘den Gazali‘ye, Melih Cevdet Anday‘dan, Osmanlı halifesi ressam Abdülmecid Efendi‘e, Emrullah Âli Yıldız‘dan, Abidin Dino‘ya kadar birçok kişi ve konuya dokunuyor.

Bu bir ilandır.

Yeniliğin önündeki engelleri fark edeceğiniz, size kimsenin anlatmaya cesaret edemediği konulara değinen cesur yürekli Sunay Akın tek kişilik oyun olan “Görçek” gösterisinde yaratıcı düşüncenin önemini, hayallerin peşine düşmenin hayata tutunmanın sadece güzel bir adımı olduğunu bize öğretiyor.

Nihayetinde Sunay Akın, Görçek gösterisiyle izleyicilere tarihle, edebiyatla ve sanatla dolu dolu iki saatlik bir zaman geçirten bu gösteriye siz de katılmak istiyorsanız linke tıklayınız.

Sunay Akın’ın gösterilerin en önemli özelliği, izleyenlerde bakmak ile görmek arasındaki duvarı yıkmalarını sağlaması işte “Görçek” oyunu da bunlardan biri. Sunay Akın’ın bilgiler doğrultusunda gerçekleri sorgulamamızı amaçlayan anlatımına etkileyici ses tonu, samimi davranışları da eklenince bu oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Sunay Akın’ın bu gösterisinde kâğıt gemilerden emekli kaptanımız izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor. Görçek'i izleyenlerin, bir arada yaşama duygusunu bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğini kavramalarını sağlıyor.

Sunay Akın’ın masalsı anlatımına büyüleneceğiniz bu gösteride karanlığa taşınan ışığı siz de avuçlarınızda hissedin.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.