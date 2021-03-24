Sümbül Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sümbül Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sümbül ağacı, bağlılık ve sevgi anlamına gelen bitki türüdür. Hediye amaçlı alındığında, sevginin büyüklüğünü ve ilişkini sürekli olacağını ifade eder. Sümbül ağacı bazı yerlerde kolaylıkla yetişebilirken kimi yerlerde yetişmesi mümkün olamayabilir.

Sümbül Ağacı Nedir?

Sümbül, hyacinthus cinsinde olan soğanlı bitki türüdür. Öncesinde zambakgiller ailesinden kabul edilen sümbül, hyacinthaceae familyasından kabul edilir. Doğu Akdeniz, Avrupa, Türkmenistan ve İran gibi kapsamlı bir coğrafyada yetişebilir.

Sümbül Ağacı Hakkında Bilgi

Sümbül ağacı, 20-25 santim boylarında bir bitki türüdür. Daha çok mavi renginde yetişen sümbül ağacı, mor, pembe, beyaz ve sarı renklerde olabilir. Bakımı dikkat isteyen bu bitkinin, mevsimden mevsime göre farklı olabilir.

Sümbül Ağacı Özellikleri

-Sümbül ağacı sonbahar serinliği başladıktan hemen sonra dikilmelidir. Sıcak havadan hoşlanmayan yapıya sahiptirler.

- Doğrudan gelen güneş ışığını sevmezler. Güneş ışığının dolaylı yollarla geldiği ortamda bulunmaları sağlıkları açısından önemlidir.

- Sümbül ağacı soğanlı bitkiler gurubunda yer alır. Bu nedenle yetiştirilmeleri basittir.

- Bulunduğu ortamın havasını temizlediği gibi ortama güzel koku yayar.

Sümbül Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Sümbül ağacı sonbaharın başlarında filizlenir. Bundan dolayı sonbahara yakın zaman diliminde veya sonbaharın herhangi bir zamanında dikilmesi tavsiye edilir. Ancak bu sadece sonbahar mevsiminde dikilebileceği anlamına gelmez. Gerekli ortam sağlandığı takdirde tüm mevsimlerde dikilebilir.

Sümbül Ağacı Nerede Yetişir?

Sümbül doğada kendiliğinden yetişebildiği gibi ev ortamında gerekli ortam hazırlanarak yetiştirilebilir. Doğada genellikle Doğu Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde sıklıkla görülebilir. Bunun yanı sıra, Avrupa, Türkmenistan ve İran yetiştiği yerlerdir.

Sümbül Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Doğrudan güneşin olmadığı yere konulmalıdır. Rüzgar ve hava akımlarından kolay etkilendiğinden bu durumlarda ortamı değiştirilmelidir. Sümbül ağacı 14-15 derecenin altında olan ortamlarda bulundurulmamalıdır. Yaz mevsiminde haftada 2 kez sulanmalı, diğer mevsimlerde haftada 1 kez sulanmalıdır. Sümbül ağacının budaması ise yapraklar sararana kadar yapılmalıdır.

Sümbül Ağacı Yaprak Döker mi?

Sümbül ağacı, diğer tüm bitkilerde olduğu gibi yaprak döker. Yapraklar soluklaşıp sararmaya başlayınca dökülürler. Sümbül bitkisinin yaprakları sararmadan önce budama yapılmamalıdır.

Sümbül Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Sümbül ağacı bakımı, diğer birçok bitkiye göre kolaydır. Sümbül ağacı bakımında en önemli detay bulunduğu ortamı istediği şekilde ayarlamaktır. Ortamının mutlaka 15 derece ve üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle sonbaharın son bölümlerinde ve kış aylarında ev ortamında bulunmaları daha doğru olabilir. Sıcak havalarda haftada 2 kez, soğukta ise 2 haftada veya haftada 1 kez sulanabilir. Sümbüle verilen suyun ılık olmasına ve sürekli bu sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidir.

Sümbül Ağacı Faydaları Nelerdir?

Sümbül ağacının insan sağlığı açısından birçok faydası bulunur.

- Bulunduğu ortamın havasını temizler.

- Yapraklarından faydalanıldığında idrar söktürücü etkisi bulunur.

-Anti bakteriyel özellikleri olabildiği gibi antifungal etkisi olan sümbül akne ve egzama tedavisinde yaygın şekilde kullanılan bitki türüdür.

Sümbül Ağacı Hastalıkları Neler?

Sümbül ağacı, diğer bitkilerde olduğu gibi çeşitli hastalıklar yaşaması mümkündür. Hastalık genellikle yapraklarda lekelenmeler şeklinde görülür. Bu tür durumlarda konuda uzman olan kişilerde yardım almak gerekir. Aksi durumda sümbül ağacının sağlığı tehlikeye girebilir. Sümbül ağacının hastalığını gidermek için çeşitli sprey ilaçlar yaygın şekilde kullanılır.

Sümbül Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Sümbül ağacı bitkisi insan sağlığına oldukça faydalı olan bitkidir. Kendi ortamını temizleme özelliğinin yanı sıra, yapraklarının birçok konuda yararlı olabildiği söylenebilir. Çeşitli sanayilerde kullanılabildiği gibi süs bitkisi olması nedeniyle; parklarda, evlerde ve kesme çiçekçilik alanında tercih edilir.

Sümbül Ağacı Kullanım Alanları

Sümbül ağacının birçok kullanım alanı bulunur. Ancak süs bitkisi olarak kullanımı çok daha yaygındır. Göze hoş gelen görüntüsü nedeniyle, parklarda ve balkonlarda tercih edilirler. Bakımı zahmetsiz olan bu bitkisinin dış mekanlarda kullanılması için hava koşullarının uygun olması gerekir. Bu nedenle kış aylarında sümbül ağacının dış ortamlarda yetiştirilmesi neredeyse imkansız bir durumdur.