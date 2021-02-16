Sumak Nasıl Yetişir? Sumak Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Sumak kansere, mikroba ve hastalıklara karşı kişilere takviye sağlamaktadır.



Sumak Nasıl Yetişir?



Sumak meyvesi bir araya geldikten sonra tohumlar çıkarılır. Ekimlerde beşli çizgili ekim işlemi yapılmaktadır ve metrekare başına ortalama 10 gram tohum ekilir. Tohumların çimlenme oranı ortalama yüzde yetmiş beş ile seksen sekiz arasındadır ve ortalama bir metrekare de yüz fidan elde edilir.



Tohumlar, toplamayı takiben 5 dakika kaynar suya daldırılır, ardından, 10-20 gün ılık suda bekletilir ve ardından natürel şartlarda katlamaya alınır. Bahar aylarında tohumlar hakimiyet edilir ve çimlenmeler başlamışsa ekilir. Aksi taktirde, olduğu gibi natürel şartlara vazgeçilir ve ikinci senenin kış veya bahar aylarında ekilir. Tohumların 1000 tane ağırlığı 12-17 gr. arasında, ortalaması 15 gramdır.



Tohumlar 10-15 mm. derinlikte ekilir. Sumak genel olarak tüplü bir şekilde üretilir ve ortalama iki yaşlı ağaçlandırma alanına ekilmektedir. Bir yaşına gelen bir sumağın boyu ortalama kırk santimi bulmaktadır.



Sumak Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Sumak içerisinde yüksek oranda antioksidan bulunduran ve içerisinde birçok vitamin içeren bir baharat türüdür. Sumak vücutta oluşabilecek kanseri önlemektedir. Bununla beraber kalp krizi, felç ve benzeri rahatsızlıkları da engellemektedir. Düzenli bir şekilde tüketilmesi durumunda, şeker hastalığı olan kişilerin şekerini düzenlemektedir. Sumak sürekli tüketen kişilerin yaşlanmasını önlemektedir.



Cildi temizleyen, vücuda iyi gelen bu yiyecek aynı zamanda da obez olan kişilerin rahat kilo vermesi için tercih edilmektedir. Sumak kan içerisinde bulunan kolesterol değerini düşürmektedir. Sumak kanda ki şeker seviyesini dengelemektedir ve kişilerin aşırı kilo almasını da engellemektedir. Aynı zamanda da sumak halk arasında, sindirim içinde tercih edilmektedir.



Dünyada rakamsız çeşidi bulunan sumak ağacı Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde dağlık alanlarda bolca yetişiyor. Karasal abuhavaya sahip Karaman'ın hemen kuzeyinde sönmüş volkanik Karadağ'da da endemik bir sumak cinsi bulunuyor. Türkiye'de sumağın yetiştiği illerimiz ise şu şekildedir;

Adana

Mersin

Antalya

Gaziantep

Şanlıurfa

İzmir

Sumak En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Sumak genel olarak ılıman iklimleri sevmektedir. Bununla beraber sıkça ve en verimli yetiştiği yerler ise şu şekildedir;

Güney Avrupa

Kuzey Afrika

Ortadoğu

Batı Asya