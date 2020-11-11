Sülfatsız Şampuan Nedir, Gerçekten Kullanmanız Gerekiyor mu?

Her şampuan formülü , saç derisindeki kiri ve sebumu temizlemeye yardımcı olmak için en az bir tür temizlik maddesi içerir. Sodyum veya alüminyum lauril sülfat (SLS veya ALS) ve sodyum lauret sülfat (SLES), şampuan formülasyonlarında kullanılan yaygın sülfat yüzey aktif maddelerdir.

Moleküler düzeyde, yüzey aktif maddeler olarak adlandırılan bu temizleyiciler çok görevlidir. Eşsiz kimyasal yapıları nedeniyle suda çözüldüklerinde sebumdaki yağları çevreleyip hapsederek suda asılı tutma özelliğine sahip "miseller" adı verilen gruplar halinde toplanırlar.

Peki sülfat saçınız için kötü bir bileşen mi?

Yapılan araştırmalarda uzmanlar; ısı, şekillendirme ve kimyasal işlemlere kıyasla sülfatların saç üzerindeki etkilerinin minimum düzeyde olduğunu söylüyor.

Sülfat içermeyen şampuanların en çok bilinen faydalarından biri saç rengini korumak için daha iyi olmalarıdır. Renk koruyucu şampuan testlerinde, hem sülfat içeren hem de içermeyen formülasyonlar vardı ve ayrı ayrı ikisi de koruyucu özellik taşıyordu. Bu araştırma şampuan doğru formüle edilirse, içerdiği yüzey aktif maddelerden bağımsız olarak saç renginin solmasını azaltacağı anlamına geliyor.

Yani asıl önemli olan, sadece ne içerdiği değil, bir ürünün ne kadar iyi formüle edildiği.

Bu, bir ürünün etkinliğinin tek bir bileşene bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, yalnızca tek bir bileşene (veya tek bir bileşenin eksikliğine) dayalı hiçbir şey önerilmiyor, bunun yerine bütünüyle performans gösteren ürünler öneriliyor.

Sülfatlar tek başına saç için kötü değildir

Bir şampuanın genel formülasyonu bir ürünü "güvenli" yapan şeydir. Isıyla şekillendirme ve kimyasal işlem gibi şeyler saça ve renge tek başına sülfatlardan daha fazla zarar verir.