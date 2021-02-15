Suh Bitkisi Nasıl Yetişir? Suh Bitkisi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonrasında faydasının olduğu ispat edilmeye çalışılan suh bitkisi sadece peynire kattığı lezzet açısından değerlendirilen bir bitki olmaktaydı. Günümüzde suh bitkisinin araştırılma nedeni ise bu bitkiyi kullanan kişilerin rahatlaması ve sağlıklı hissetmesi olmaktadır. Araştırmacılar suh bitkisinin doğal ortamını ve hangi hastalıklara şifa olabileceğini belirlemek için birçok deney sürecine girmişlerdir. En belirgin faydası ise diyabet üzerinde oluşturduğu tedavi olmaktadır.

Suh bitkisi diyabet hastalığını hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde tamamen yok etmektedir. Fakat henüz insanlar üzerinde nasıl kullanılacağı halen daha araştırılmaktadır. Suh bitkisinin belirli aralıklarla tüketilmesinin faydalı olacağını belirten uzmanlar fazla tüketilmesinin karaciğer üzerinde baskı oluşturabilecek bir hal almasına karşı uyarmaktadırlar.

Suh Bitkisi Nasıl Yetişir?

Suh bitkisi doğal ortamda belirli iklimlerde yetişebilen bir bitkidir. Doğal bir bitki olduğu için doğal ortamında bulunup toplanması ve değerlendirilmesi daha uygun görülmektedir. Suh bitkisini doğal ortamından alarak çoğaltmak ve büyütmek mümkündür.

Türkiye’de Suh Bitkisi En Çok Nerede Yetişmektedir?

Türkiye’de suh bitkisi eski dönemlerden beri Van ilinde yetişmektedir. Van da yetişerek ünlenen suh bitkisi özellikle peynirlere lezzet katması açısından kullanılmış ve bu lezzet sonucunda otlu peynir ortaya çıkmıştır. Otlu peynirin içerisine işlem görerek katılan suh bitkisi zamanla faydalarının ortaya çıkmasıyla araştırılmış bir bitkidir. Suh bitkisi doğal ortamında Van ilinde ve aynı iklim özelliklerinin olduğu diğer illerde yetiştirilen bir bitkidir.

Türkiye’de Suh Bitkisi En İyi Nerede Yetişmektedir?

Suh bitkisi özellikle tarımı yapılan bir bitki değildir. Doğal ortamında bulunan bir bitkidir. Türkiye’de Van ilinde doğal ortamı kabul edildiği için ortada bulunmaktadır.

Türkiye’de Suh Bitkisi Nasıl Yetişir?

Suh bitkisi soğuk iklim koşullarında yetişebildiği gibi ılıman iklimde de yetişebilmektedir. Genellikle dağ ova ve volkanik arazilerde kendiliğinden yetişen suh bitkisi doğal ortamından ayrıldığında aynı faydaları gösterip göstermeyeceği araştırılmalıdır. Suh bitkisi bulunduğu topraklardan aldığı özellikler ile alakalı bir gelişim göstermektedir. Türkiye’de doğal ortamında birçok dağ yamacında veya kırsal alanlarda görülebilen suh bitkisi henüz tarımı profesyonelce yapılan bir bitki değildir. Türkiye de Van ilinden alınıp diğer bölgelere ve şehirlere gönderimi yapılabilmektedir. Van ilinde bulunan hayvanların bu otlardan beslenerek sütünden yapılan peynirin içine tekrar suh bitkisi eklenerek otlu peynir oluşturulması sadece o bölgeye ait bir lezzet ortaya çıkarmaktadır.