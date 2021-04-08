Süet Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Süet Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları  

Süet kumaş günümüzde ayakkabı, çanta, koltuk kılıfı ve eldiven gibi alanlarda çok sık tercih edilmektedir. Süet kumaş aynı zamanda bir deri çeşididir.

Süet Kumaş Nedir?

Bir tür deri olan süet kumaş ayakkabı, çanta, eldiven ve koltuk kılıfı gibi alanlarda çok sık kullanılmaktadır. Süet kumaş normal deri ve her türlü hayvan derisinden elde edilebilir. Pamuk ve polyesterlerden de üretilen süet kumaşlar normal deriye oranla daha geçirgen bir yapıya sahip olması ile bilinir. Günümüzde özel günlerde ve şık davetlerde genellikle süet ayakkabı ve çantalar tercih edilmektedir.

Süet Kumaş Nasıldır?

Deri çeşitlerinden elde edilen süet kumaş türleri pek çok farklı alanda kullanılabilir. Normal deriye kıyasla daha geçirgen bir yapıda olan süet kumaş bazı durumlarda polyester ve pamuktan da üretilmektedir. Deri kumaşların su geçirgenliği olmasa da süet kumaşlarda su geçirgenliği görülebilir. Bu nedenle kapalı mekanlarda genellikle süet ayakkabılar giyilir. Yağmurlu ve karlı havalarda açık alanda süet ayakkabı giyildiği takdirde süet kumaşın yapısı bozulabilir.

Süet Kumaş Terletir mi?

Günümüzde sıkça kullanılan süet kumaş çeşitleri cilde hava aldırmaz. Bu özelliği ile süet kumaşın nem emme yeteneği de bir hayli düşüktür. İlk defa İsveç'te üretilen süet kumaş çeşitleri deri kumaşa göre daha ince yapılıdır. Süet kumaşlar yapısı itibari ile terletebilir.

Süet Kumaş Özellikleri

Günümüzde süet kumaş kullanımı oldukça fazladır. Deride inek derisinin kullanılmasından ziyade süet kumaşlarda ise kuzu derisi kullanılmaktadır. Ayrıca geyik ve keçi gibi bazı hayvanların derisi de süet kumaş üretiminde sıklıkla kullanılabilir. Süet kumaşın özellikleri ise kullanılan ham maddenin çeşidine göre değişiklik gösterir. Süet kumaşlar genel olarak hayvan derisinden üretilmektedir. Nefes alma özelliği de düşük olan bu kumaşlar nemi kolay kolay emmez. Isıyı da çok iyi tutan süet kumaşın ilk defa İsveç'te üretildiği bilinmektedir.

Süet Kumaş Kullanım Alanları

Süet kumaşların kullanım alanları oldukça geniştir. Süet kumaş şık ve zarif bir görüntü sağladığı için ayakkabı, çanta, eldiven ve şapka yapımında kullanılmaktadır. Bazı durumlarda koltuk kaplama ve benzer niteliklerde kullanılan süet kumaştan koltuk kılıfları da üretilir. Süet kumaşta dünya genelinde en büyük ihracatçı ülke ise Çin olarak bilinir.

Süet Kumaş Esnek midir?

Ayakkabı, çanta ve koltuk kılıfı gibi alanlarda kaplama olarak kullanılan süet kumaşların esneme payı oldukça düşüktür. Bu nedenle süet kumaştan yapılan bir eşya alınırken bedeni iyi seçilmelidir. Çünkü özellikle süet ayakkabıların esneme payı da olmayacaktır.

Süet Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Süet kumaşlar deri benzeri bir kumaş olduğu için temizliğine de çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Süet kumaşların çamaşır makinesinde yıkanılması önerilmez. Süet kumaşlar genellikle su ile doğrudan temas etmemelidir. Süet kumaşlardan üretilen şapka, eldiven ve ayakkabı gibi eşyaların nemli bir bez ile silinmesi gerekir. Süet kumaşlar doğal şekli ile kullanıldığında açık kahverengi ve gri renklerde ürünler ortaya çıkar. Süet kumaş farklı renklere de boyanabilir.

Süet Kumaş Sıcak Tutar mı?

Süet kumaş yapısı itibari ile vücudu sıcak tutmaktadır. Isıyı çok iyi tutan süet kumaşlar hayvan derisinden üretildiği için sıcak tutma oranı çok yüksektir. Süet kumaş ince dahi olsa epey sıcaktır.