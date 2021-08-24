Şubat Hangi Burç? Şubat Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Şubat ayının içerisinde yer alan burçlardan birini belirlemek ve o burca ait özellikleri öğrenmek kişinin genel karakter özelliklerini yansıtması bakımından önemli olmaktadır. Kişinin kendi burcunu bilmesi günlük hayatta yaptığı tercihlerde ve genel karakter özelliklerinde ne şekilde davranacağını önceden tahmin etmek için gerekli bir astrolojik veri olarak değerlendirilmektedir.

Şubat Ayı Hangi Burçtur?

Şubat ayında doğan kişilerin burç özelliklerinin tespit edilmesi için Şubat ayında hangi gün içinde doğduklarının belirlenmesi gerekmektedir. 1Şubat ve 21 Şubat arsında doğan kişiler Kova burcu olurken 21 Şubat ve 21 Mart arasında doğan kişiler Balık burcu olarak kabul edilmektedir.

Şubat Ayında Doğanların Burcu ve Özellikleri

Şubat ayında doğanların burcu ve özellikleri Şubat ayının ilk günlerinde Kova burcu olurken 21 Şubattan sonraki doğan kişilerde Balık burcu özellikleri hakimdir.

1 Şubat gününde doğan kişilerin burcu Kova olarak bilinmektedir. Kova burcu özellikleri şöyledir;

Kova burcunun en belirgin özelliği akılcı ve sezgisel olmasıdır. Kova burcu kişiler yaşadıkları olayları tamamen akıl süzgecinden geçirerek karar vermektedirler. Kova burcunun özellikleri arasında sağduyulu ve insanlara saygı duymak ve kendisine saygı duyulmasını istemektedirler. Maddi beklentilerini gerçekleştirmek ve ideallerini yaşatmak ihtiyacını yoğun şekilde hissetmektedirler. Kova burcu özellikleri arasında sevgi ve bağlanma konularında daha bağımsız olmaya meyilli karakterlerdir. Kova burcu özellikleri arasında özgür ve kendi başına buyruk özellikler göstermektedirler.

21Şubat gününden itibaren geçerli olan burç özellikleri ise Balık burcunun özellikleridir. Balık burcu özellikleri şunlardır;

Balık burcu özellikleri arasında sabırlı, duyarlı ve içten olmak yer almaktadır. Balık burçları duygusal açıdan etkileşimi en yüksek seviyede olan burçlar arasında bulunmaktadır. Balık burcu özellikleri arasında dış çevreden etkilenme yaşadığı ortama uyum sağlama yer almaktadır. Balık burçları hisli ve duygusal olmalarının yanında mantıklı olarak kararlar alabilen ve ticari faaliyetlerde oldukça şanslı burçlardandır.

Balık burçları özellikleri arasında yaşayan tüm canlılara saygı duyma ve fedakar davranma eğilimi göstermektedirler.

Balık burcu özellikleri arasında sevdiklerini kıskanma ve koruma altına alma sevdiği herkesi himayesinde bulundurma isteği gösterirler.

Balık burcu özellikleri arasında duygusal olarak yoğun şekilde sevgi duymaları ve aşık olmaları mümkündür. Aşkları derin olmasının yanında uzun süreli ilişkileri çok nadir sürdürme özellikleri bulunmaktadır.