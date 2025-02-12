Şubat Ayının En Yeni Etkinlik, Konser, Tiyatro ve Albümleri...

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Hakan Taşıyan'la "Senfonik Müslüm Şarkıları" konseri

İlki büyük ilgi gören, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’in eserlerini senfonik düzenlemelerle taçlandıran "Senfonik Müslüm Şarkıları" konseri bir kez daha Ankaralı izleyicilerle buluşuyor. Müslüm Gürses’in ölümsüz eserlerini yeni bir perspektiften sunmayı amaçlayan projenin solistliğini kendine özgü yorumu ve etkileyici performansıyla arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan üstleniyor. Konserin düzenlemeleri ve şefliği, uluslararası başarılara imza atan Şef Musa Göçmen tarafından gerçekleştiriliyor. Konserde Hakan Taşıyan’ın güçlü sesi ve Musa Göçmen’in özenli düzenlemeleri eşliğinde usta sanatçının “Yıllar Utansın ”, “Seni Yazdım Kalbime”, “İtirazım Var”, “Tanrı İstemezse” gibi ölümsüz eserleri senfonik düzenlemelerle yeniden hayat buluyor. Sanatseverler için hem nostalji dolu hem de yenilikçi bir deneyim sunan, Türk müziğinin ölümsüz eserlerini nesiller boyu yaşatmayı sürdürmeyi hedefleyen "İtirazım Var Senfonik Müslüm Şarkıları" konseri 17 Şubat'ta bir kez daha Ankara Congresium'da gerçekleşecek. Etkinlik solist Hakan Taşıyan, şef Musa Göçmen ve orkestra üyeleri eşliğinde Müslüm Gürses’in ruhunu onurlandırmaya devam ederken izleyicileri kimi zaman hüzünlü, kimi zaman coşkulu bir yolculuğa çıkaracak.

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Lesli Karavil, 19 Şubat'ta 'Mazaretim Var' oyunu ile Komedi Kulüp'te

Stand-up performanslarıyla izleyicileri kahkahaya boğan Lesli Karavil, Komedi Kulüp'te birbirinden keyifli gösterilerle sahne almaya devam ediyor. Lesli, seyircileri de dahil ettiği yepyeni interaktif oyunu Mazaretim Var! ile Komedi Kulübü'nde izleyicilerin karşısına çıkacak. Karavil, yeni formatında günlük hayatımızda sürekli arkasına sığındığımız bahanelerin üzerine gidiyor. Oyunda gönüllü seyircilerle eğlenceli senaryolar da canlandırılıyor.

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Resa Saffa Park'ın albüm öncesi son teklisi "Okay" yayında!

Müziklerinde pop, caz, indie ve modern soul'un melankoliyle sarmalandığı sinematik bir geçit sunan Resa Saffa Park, 28 Şubat 2025 tarihinde yayınlamaya hazırlandığı heyecan verici albümü "Silver Bead Eyes"in üçüncü teklisi "Okay"i 7 Şubat Cuma günü yayınladı. Daha önce bu albümden iki single yayınlayan Resa, dinleyicilerine yepyeni bir müzikal deneyim sunmayı hedefliyor. Dubai'de doğduktan kısa bir süre sonra ailesiyle Norveç’e taşınan genç müzisyen, Billie Holiday ve Chet Baker gibi caz ikonlarından ilham alarak caz müziğine yöneldi. Müziğinde cazın zamansız estetiğinden esinlenen Resa Saffa Park, 23 Mayıs’ta bir kez daha Zorlu PSM'de dinleyicileriyle buluşacak.

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Evgeny Grinko’nun Yeni Albümü “Winter Moonlight” Yayınlandı!

Evgeny Grinko’nun 2021 tarihli Orange Marmalade albümünden bu yana dinleyicileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen yeni albümü "Winter Moonlight", NETTWERK etiketiyle 7 Şubat Cuma günü dinleyicilerle buluştu. Albümün Türkiye dağıtımı A.K. Müzik tarafından gerçekleştiriliyor. Sanatçının Winter Sunshine EP’sine bir yanıt olarak tasarladığı bu albüm, sanatçının samimi müzikal atmosferini yansıtan İstanbul’daki evinde kaydedildi. Grikno, yeni albümünün yayınlamasının hemen ardından aşk dolu bir Şubat turnesine çıkıyor. Sanatçı,13 Şubat'ta AKM'nin büyüleyici atmosferinde Sevgililer Günü’ne özel bir konser verecek. 14 Şubat'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alacak sanatçı, 16 Şubat'ta, 4 Eylül Kültür Merkezi'nde Sivas'ta ilk kez hayranlarıyla buluşacak. Tarihler 18 Şubat'ı gösterdiğinde Ankara ATO'da dinleyicilerinin karşısına çıkacak Grinko, 20 Şubat'ta İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak. Sanatçı Şubat ayındaki son konserini 21 Şubat'ta İzmir'de The Factory PSM'de verecek.

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Son Kalanlar'dan "Genco Arı" imzalı yeni şarkı “Kime Ne?”

Orkun Çelebi ve Celal Dikmeci’den oluşan alternatif rock sahnesinin yükselen topluluğu “Son Kalanlar”ın yeni teklisi "Kime Ne" 7 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının sözleri, bireylerin hayatlarını sorgulayan toplum baskısına karşı bir direniş çağrısı niteliğini taşıyor. Kendi yaşam tarzını belirleme hakkını savunan şarkı, kimseye zarar verilmediği sürece bireylerin seçimlerinde özgür olması gerektiğini vurguluyor. Ünlü prodüktör Genco Arı'nın imzasını taşıyan tekli, dinleyicilerine yeni bir özgün eser sunuyor. “Prodüktör” albümüyle büyük beğeni toplayan Genco Arı, “Son Kalanlar”ın bu yeni teklisinde de fark yaratıyor. Yenilikçi yaklaşımı ve enstrüman zenginliğiyle şarkıya derinlik katan Arı, “KİME NE?”nin özgürlük çağrısını daha da güçlü bir şekilde ortaya koymasını sağlıyor.

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Nuri Savruk'tan, "Kayıp Düşler Diyarı"...

1,5 yıllık sessizliğini geçtiğimiz yıl yayınladığı ve müzikseverlerden tam not alan "İz" ile bozan Nuri Savruk, 2025 yılına yepyeni çalışması Kayıp Düşler Diyarı ile hızlı bir giriş yaptı. Tüm enstrümanlarını Kargo grubunun kurucusu & gitaristi Selim Öztürk'"ün çaldığı ve düzenlemesini üstlendiği Kayıp Düşler Diyarı, hayallerinden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyenlere bir armağan olarak dikkat çekiyor. Nuri Savruk'un 12. single çalışması olan bu parça, yine Londra merkezli İngiliz müzik şirketi State51 tarafından dağıtılıyor. Sözleri Nuri Savruk'a ait olan şarkının müzikleri ise Erşan Oral imzası taşıyor. Vokal kayıtları ise İstanbul'daki Selim Öztürk Studios'ta gerçekleştirildi. Şarkının klibi, sanatçının Kayseri'deki bağ evinde çekildi. Yönetmen koltuğundaysa Serhat Karaosmanoğlu oturuyor.

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali için geri sayım!

Bu sene ilki yapılacak olan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın direktörlüğünde 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Festival kapsamında belgesel ve kurmaca kısa film kategorilerinde yer alan filmler yarışacak. Hayatın tam merkezinde yer alan spor, büyük anlatılar için de büyük bir sahne sunuyor. Türkiye’de son yıllarda spor temalı filmlerin sayısı giderek artarken, İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali bu temada film üreten oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Festival, spor temalı kısa film ve belgesel filmler için yeni bir mecra oluşturmayı planlarken, bu alanda film üretimi yapmak isteyen yönetmen ve yapımcıları desteklemeyi amaçlıyor. Festival danışmanlığını Prof. Dr. Cenk Demirkıran ve görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan üstlenirken, dünyada ve Türkiye’de dijital spor içerik üreticileri için de özel bir seçki festivalde yer alacak. Spor ve sinema dünyasından önemli isimlerin yer aldığı yerli ve yabancı jüri üyeleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.