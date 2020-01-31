Şubat Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar; Şubat ayı size tüm güzellikleri ile geliyor diyebiliriz. Tabii ki önemli olan sizlerin neler yapacağınıza bu ay içerisinde tam anlamıyla karar veriyor olmanızdır. Öncelikle 9 Şubat’ta gerçekleşecek olan Aslan burcundaki dolunayla birlikte hayatınızın görünen bir sahnesine çıkış yapıyorsunuz. Bu çıkış özellikle sosyal alanda sizi zirveye taşıyabilecek kadar güzel olabilir. Astrolojik yorumlar bizlere sadece o ay hangi konulara bir eğilim gösterirsek daha kaliteli ve farklı yaşarız diye fikir verir. Bu yüzden sizlerde Güneş Balık burcuna geçene kadar yani 20 Şubat’a kadar sosyal ilişkilerinizi zirveye taşımaya çalışacağınız girişimlerde bulunmayı seçebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar; Şubat ayı sizlere yeni fırsatlar ve olanaklar sunan bir ay olarak değerlendirilebilir. Sürekli her fırsatta söylediğim üzere astrolojik aylık raporlar sizlerin o ay içinde hangi konulara eğilim göstereceğinize dair fikirler verir. Nasıl daha kaliteli ve doğru ilerleyebileceğinize dair fikirler sunar. Yani yaşamaksa hepimiz yaşıyoruz ama amacına göre huzurlu yaşamak ve doğru bir zamanlama içinde olmak bizleri mutlu insan kılar. Bu yüzden bu aylık raporda bahsedeceğim konulara sizler eğilim gösterirseniz daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, bu ay yönetici gezegeniniz hiç yerinde durmayacak. Kafalar karışık ve vereceğiniz kararlarda deli dolu olabilirsiniz. Öncelikle sizi ilgilendiren durumlardan başlayalım.03 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçerek sizde duygusallığı ve yaratıcılığı bir parça arttırabilir. Bu yüzden çok önemli ve hesap kitap gerektiren kararları bu ay içine sıkıştırmadan ilerlemeyi seçmelisiniz. Verilen sözler ya da size sunulan teklifler sizin tarafınızdan biraz daha sakince karşılanmalıdır. Heyecanınızı kaybedin demiyorum ama demek istediğim ayaklarınızın yere basması kısmıdır.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar; biliyorsunuz ki sizleri dolunay ve yeniaylar oldukça etkiler. Yönetici gezegeniniz ay, 9 Şubat’ta Aslan burcunda bir dolunay, 23 Şubat'ta Balık burcunda bir yeniay gerçekleştirecek. Bu ay sizleri hem finansal konularınız hem de yatırımsal işlerinizde büyük değişiklikler bekliyor olabilir. Bu ay Ocak ayına göre daha fazla nefes alabileceğinizi söyleyebiliriz ama elbet birtakım imtihanlar devam edecek olarak görülüyor. Hayatınıza ocak sonunda bomba gibi düşen ve nasıl başa çıkacağınızı bilemediğiniz olaylarınız olduysa 9 Şubat'taki dolunaydan sonra çözüm bulabileceksiniz.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve Yükselen burcu Aslan olanlar; bu ay sizler için oldukça önemli ve sonuç aldığınız bir ay denilebilir. 9 Şubat'ta sizin burcunuzda gerçekleşecek dolunay ısrarla ilişkisel konularınıza vurgu yapıyor. Bu ilişkiler aşk ya da iş ilişkileri olabilir. Ocak ayı bu bağlamda oldukça sizleri yormuş veya üzmüş olabilir. Ama şimdi direksiyonu toparlama zamanı geldi. 7 Şubat’ta Venüs’ün koç burcuna geçmesiyle ilişkilerde büyük bazı değişimler söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar; bu ay sizler için en önemli konulardan biri yönetici gezegeniniz Merkür’ün gerileme hareketi olacak. Bu yüzden bu aylık raporu okuyup planlarınızı yaparken kendinize ilk söylemeniz gereken detay gerektiren işlerde Şubat ayı başında sonuç alarak hareket etmeniz olacaktır. Şubat ayının ilk yarısı sizlerin işlerinizi toparlamanız ve iş hayatınızı yeniden yapılandırmak istediğiniz bir süreçte olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar; bu ay yönetici gezegeniniz Venüs burç değiştirerek koç burcuna geçiş yapıyor. Sizler için oldukça güzel ve hayattan zevk aldığınız bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Aşk ve ilişkiler konusu bu ay sizleri biraz daha fazla meşgul edebilir. Aynı zamanda parasal konular oldukça sizler için önem kazanacaktır. 09 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile hayatınızda yarım kalan birçok konuyu tamamlayabileceğinizi söyleyebiliriz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar; bu ay yönetici gezegeniniz Mars burç değiştirecek ve Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sizler için oldukça önemli ve başarılı bir ay olduğunu söyleyebiliriz. 9 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizler için oldukça güçlü olduğu öngörülebilir. Ayın ilk yarısı sizler için duygusal hayatta var olan yapıyı koruma ve mücadele etme dönemi olarak hayatınızda yer edinebilir. Aile üyelerinizle aranızda var olan geçmişten getirdiğiniz sorunlar da üstüne eklenince insanların seçimlerinize güvenmediği ve sorgulandığınız bir süreç olabilir.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar; bu ay sizler için oldukça sürprizli ve şartlarınızı güçlendirdiğiniz bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Hayatınızı disiplinize ettiğiniz ve büyük başarılara doğru ilerlediğiniz bu ay sizlere yenilikler sunuyor. 09 Şubat'ta Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizleri biraz köşeye sıkıştırabilir. Belki ilişkileriniz belki kariyer hayatınız ya da eğitim hayatınızla ilgili konularda ciddi kararlar vermeye sizleri sürükleyebilir. Ayın ilk haftası ilişkilerde eksik kalan iletişimlerin yeniden ortaya çıkacağını ve sizi yoklayacağını söyleyebiliriz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar; bu ay sizler için oldukça değerli ve mücadeleci bir ay olmaya aday görülmektedir. Geçtiğimiz Ocak ayı sizleri oldukça yıprattı ve zorladı. Şimdi her şey net ve ihtiyacınız olan şey sadece içinizdeki gücü ortaya çıkartmak olacak. Bunu yapacağınızdan ben oldukça eminim. Sizler de mümkünse bu ay içinizdeki gücü keşfetmeye odaklanmalısınız. 09 Şubat’ta Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizlere yeni başlangıçlar getiriyor olacak.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar; bu ay sizler için oldukça yenilikçi ve ışıl ışıl parladığınız bir ay olarak söz edilebilir. Güneş’in artık Oğlak burcundan çıkıp sizin burcunuza girmesi kendinizi daha güzel ifade edebileceğiniz bir ay olarak sizlere fırsatlar sunuyor. 09 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan burcundaki dolunay ilişkilerinizde uzun zamandır yaşadığınız problemleri çözüme götüren nitelikle olacak.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar; bu ay sizler için oldukça önemli ve farklı bir ay olarak söylenilebilir. Merkür gezegenin 03 Şubat’ta Balık burcuna geçiş yapması ve 17 Şubat’ta Merkür’ün sizin burcunuzda gerilemesi sizlerin gündeminizin yoğun olduğunu bizlere gösteriyor. Bazı çözümsüz konuların yeniden gündeme gelmesi ve bunları çözmek için gereğinden fazla çaba göstermeniz gereken bir süreç başlıyor olabilir. Olaylar sizlerin içinde nasıl bir akışta gelişecek buna siz karar verebilirsiniz.