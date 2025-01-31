ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI 2025 || Aygül Aydın Yazdı...Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burçlar... Şubat Ayında Hangi Burcu Neler Bekliyor?

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2025 ŞUBAT AYI GÜNDEM

4 Şubat saat 10.57'de Venüs, Koç burcuna giriyor. Aşk ve ilişkilerde bir enerji patlaması yaşayacaksın. Bu geçiş, kalbinde cesur ve girişken bir tutku ateşi yakarak, ilişkilerde bağımsızlık ve liderlik arzusunu körüklüyor. Bu süreç her şeyin çok hızlı tükenmesine neden olabilir. Sevgiyi, aşkı, bilgini hızlı tüketme ve acele etme. Çok heyecan verici ve aşk dolu zamanlar olabilir ama hızlı bitişlerde beraberinde gelebilir.

4 Şubat saat 12.41’da Jüpiter, İkizler burcunda ileri hareketine geçiyor. Bu dönem, genişleme, öğrenme ve iletişim alanlarında bir artış dönemini işaret ediyor. Yeni bilgiler edinme, seyahat etme ve farklı perspektifler kazanma eğiliminde olabilirsin. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için eğitim, ulaşım ve iletişim konularını destekleyecek yatırımlar yapmak, kaçırılan ama yeniden düzenlenen fırsatları değerlendirmek önemli olabilir.

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12 Şubat saat 16.53’te Aslan burcunda 24 derecede bir Dolunay gerçekleşiyor. Aslan burcundaki Dolunay, yaratıcılığı, özgüveni ve liderlik yeteneklerini vurgular. Bu dönem, seni inanılmaz kararsızlıklar içine çekebilir. Sadece basit olmalısın ve sadelikten yana davranmalısın. Dünya ve Türkiye üzerinde şaşırtıcı olaylara açık zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. Doğal afetlere ve anlık gelişen olaylara karşı dikkatli olmakta fayda var.

14 Şubat saat 15:07'de Merkür, Balık burcuna giriyor. İletişimde bir yumuşama ve derinleşme getiriyor. Bu geçiş, sözcüklerin ötesine geçerek duygusal ve sezgisel ifadelerin önem kazandığı bir dönemi müjdeliyor. Toplumda empati duygusu artarken, sanatsal ve yaratıcı ifadelerde de bir derinlik ve hayal gücü patlaması görebilirsin. Bu dönemde, kalbinin sesini bir başka duyma ve daha özgürce ifade etme fırsatı bulacaksın.

18 Şubat saat 13:07'de Güneş, Balık burcuna giriyor. Seni daha derin bir duyarlılık, sezgisellik ve ruhsal arayış dönemine sokuyor. Bu dönemde sanat, müzik ve mistizm daha fazla önem kazanacak. İç dünyana yönelik yolculuklarınla yeni keşifler yaparken, evrensel bağlantılarını kuvvetlendirecek ve yaşamın özüne dair daha derin anlayışlar kazanacaksın. Ruhunun derinliklerinde hayatın inceliklerini bulmak, daha huzurlu hissetmene ve hissettirmene yardımcı olacak.

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24 Şubat saat 05.00’de Mars, Yengeç burcunda ileri hareketine geçiyor. Duygusal hassasiyetin, ev ve aile odaklı eylemlerinle koruma içgüdün güçlenebilir. Daha duyarlı, koruyucu olabilir ve ailen için mücadele edebilirsin. 2024 Ekim ayının ilk haftalarında yaşadığın sorunların ortadan kalktığını görmek, duygularını daha iyi anlama ve yönetmene yardım edebilir.

28 Şubat saat 03:44’te Balık burcunda 9 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Balık burcundaki Yeni Ay, duyarlılık, sezgi ve ruhsal büyümeyi vurgular. Bu dönem, ruhsal keşifler, yaratıcı faaliyetler ve duygusal derinlikle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Gerçeklikten kaçma eğilimine karşı dikkatli olmanın ve sınırlarını korumanın önemli olduğunu, hayallerine farkındalıkla gidebileceğini unutma. Bu Yeni Ayı, 18 Eylül 2024 zamanlarında yaşanan olayların tamamlanma süreçleri olarak görebilirsin.

KOÇ BURCU

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Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 4 Şubat’ta Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle kişisel görünümünüzden ilişkilerinize, kendinizi ifade etme biçiminizden sosyal etkileşimlerinize kadar birçok alanda hareketlenme başlıyor. Bu süreçte enerjiniz yükselirken, kendinize olan güveniniz de artabilir. Aslan dolunayı yaratıcılık, aşk ve keyifler alanında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz, tutkularınızı özgürce sergileyebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Özellikle kendinizi sahnede görmek, başkalarına ilham verme arzusuyla dolu olabilirsiniz.



BOĞA BURCU

Venüs'ün Koç burcuna geçişi içsel bir değerlendirme ve duygusal arınma sürecini başlatıyor. 12. evinizde ilerleyen Venüs, geri planda kalan konulara odaklanmanızı, duygusal yüklerinizi gözden geçirmenizi ve size iyi gelmeyen durumları fark etmenizi sağlayabilir. Bu dönem, özellikle geçmiş ilişkiler, kapanmamış defterler ve bilinçaltınızda yer eden duygularla yüzleşmek için önemli bir zaman dilimi.

İKİZLER BURCU

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Jüpiter'in burcunuzda ileri hareketine başlaması sizi yeni bir başlangıca davet ediyor. Bu ileri hareket, kişisel olarak büyük bir yenilenme ve büyüme getirebilir. Kendinizi daha fazla keşfetmek, yeni bir kimlik oluşturmak, kişisel imajınızı güçlendirmek ve yaşam tarzınızı değiştirmek için elverişli bir dönemdesiniz. Özellikle içsel potansiyelinizi fark etmeniz ve kendi değerinizin farkına varmanız adına önemli fırsatlar ortaya çıkabilir.

YENGEÇ BURCU

Aslan dolunayı maddi güvenlik ve kişisel değerler konusunda önemli bir döneme işaret ediyor. Bu dolunay, sahip olduğunuz kaynakları, değerlerinizi ve paraya bakış açınızı sorgulamanıza neden olabilir. Kendi değerinizin ne olduğunu anlamak ve bu değerleri hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi görmek için güçlü bir içsel dürtü hissedebilirsiniz. Bu süreç, para yönetimi konusunda daha bilinçli ve cesur olmanıza, mevcut kaynaklarınızı en iyi şekilde değerlendirebilmenize olanak tanıyacaktır. Ancak, aşırı gurur ya da ego kaynaklı harcamalardan kaçınmalısınız.

ASLAN BURCU

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Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte finansal konular, duygusal derinlik ve içsel dönüşüm süreciniz ön plana çıkıyor. Bu dönem, ortak kazançlar, miras, krediler, vergiler veya başkalarıyla paylaştığınız maddi kaynaklarla ilgili gelişmelere işaret edebilir. Eğer bir borç veya finansal düzenleme yapmanız gerekiyorsa, bütçenizi gerçekçi bir şekilde ele almak size avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda, psikolojik olarak da derin bir dönüşüm sürecine girebilirsiniz; bilinçaltınızdaki korkular, geçmişten gelen bazı duygusal yükler veya güvenle ilgili meseleler daha görünür hale gelebilir.



BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişi finansal konular, ortak kaynaklar, borçlar ve duygusal derinlik açısından hareketli bir süreci başlatıyor. 8. evinizde ilerleyen Venüs, özellikle başkalarından gelen maddi destekler, miras, sigorta, yatırım veya kredi gibi konularda fırsatlar sunabilir. Ancak, Koç enerjisi sabırsız ve hızlı kararlar almaya yatkın olduğu için, bu süreçte riskli yatırımlara girmeden önce iyi bir araştırma yapmanız önemli. Finansal planlamalarınızı gözden geçirerek borçlarınızı yapılandırabilir, gelir-gider dengenizi sağlamlaştırabilirsiniz.



TERAZİ BURCU

Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte günlük düzeniniz, iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. Bu dönem, iş yerinizde sorumlulukların artabileceği, ancak belirsizliklerin de zaman zaman sizi zorlayabileceği bir süreç olabilir. Daha organize olmak, işlerinizi planlı bir şekilde yürütmek size avantaj sağlayacaktır. Özellikle çalışma ortamınızda başkalarına fazla fedakârlık yapmak veya onların iş yükünü üstlenmek gibi eğilimleriniz artabilir.



AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişi iş hayatı, gündelik düzen ve sağlık konularına hareketlilik getiriyor. 6. evinizde ilerleyen Venüs, iş ortamınızda daha görünür olmanızı, çabalarınızın takdir edilmesini ve bazı fırsatlarla karşılaşmanızı sağlayabilir. Ancak Venüs burada bireysel hareket etmeyi severken, ekip çalışması gerektiren konularda sabrınızı zorlayabilir.



YAY BURCU

Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay hayatınızın geniş perspektiflerini, eğitim ve kişisel gelişim konularını ön plana çıkarıyor. Bu konum, uzak yerler, felsefi düşünceler ve zihinsel keşiflerle ilgili olduğundan, bu dolunay sırasında yolculuk yapmak, yeni bir dil öğrenmek ya da yurt dışı bağlantılarınıza dair önemli bir değişim yaşanabilir. Belki uzun süredir ertelediğiniz bir eğitim programı ya da kişisel gelişimle ilgili bir hedef için harekete geçme kararı alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Mars’ın Yengeç burcundaki retrosunun sona erip tekrar ileri harekete geçmesi, ilişkiler alanında belirgin etkiler yaratacak. Bu dönemde, ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda yeni bir döneme giriyorsunuz. Özellikle geçmişteki engeller veya yarım kalan meseleler, çözülmeye başlayacak. Ancak, Mars’ın hareketiyle birlikte bu süreçte aceleci olmamak önemli; duygusal çatışmalardan kaçınmak ve sağlıklı sınırlar koymak sizin için ön planda olmalı.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 4 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişi iletişim ve yakın çevreyle olan ilişkilerinizde cesur adımlar atmanızı sağlayabilir. Bu dönemde, kendinizi ifade etme şeklinizde daha açık ve doğrudan olabilirsiniz, bu da özellikle iş veya sosyal çevrenizde dikkat çekici olabilir. Fikirlerinizi cesurca paylaşarak insanları etkileyebilir, yeni ve heyecan verici projelere katılma fırsatları bulabilirsiniz. Merkür'ün Balık burcuna geçişi maddi ve finansal konularda sezgisel bir dönem başlatıyor. Bu süreçte, parayla ilgili yeni fikirler veya projeler geliştirebilirsiniz.

BALIK BURCU

Güneş’in Balık burcuna geçişiyle birlikte, kendi kimliğiniz ve dış dünyaya yansıyan yüzünüzle ilgili önemli bir döneme giriyorsunuz. Bu süreç, duygusal olarak daha yoğun hissedebileceğiniz ve içsel dünyanızla daha fazla bağ kurabileceğiniz bir zaman dilimi. Kendinizi yeniden keşfetmek, kişisel hedeflerinizi ve yaşam amacınızı gözden geçirmek için ideal bir dönemdesiniz.