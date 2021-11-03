Su Zehirlenmesi Nasıl, Neden Olur? İşte, Su Zehirlenmesi Belirtileri

Su içmek vücudumuz için büyük önem taşır. Sağlıklı ve zinde bir yaşam için uzmanlar her gün yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini söylerken, diğer yandan da gereğinden fazla su tüketmenin su zehirlenmesine neden olabileceğini vurguluyorlar. Peki ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen su zehirlenmesi nedir, neden olur nasıl anlaşılır? İşte su zehirlenmesi belirtileri ve merak edilenler...

Su zehirlenmesi nedir?

Su zehirlenmesi olarak da bilinen su zehirlenmesi, çok fazla su içmenin neden olduğu beyin fonksiyonu etkilemesidir.

Çok fazla su içmek kandaki su miktarını arttırır. Bu durum, kandaki elektrolitleri, özellikle sodyumu seyreltebilir.

Sodyum, hücrelerin içindeki ve dışındaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur. Aşırı su tüketimi nedeniyle sodyum seviyeleri düştüğünde, sıvılar hücrelerin dışından içine doğru hareket ederek şişmelerine neden olur.

Bu, beyin hücrelerine olduğunda, tehlikeli ve hatta yaşamı tehdit edici olabilir.

Su zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Bir kişi aşırı miktarda su tükettiğinde ve beynindeki hücreler şişmeye başladığında, kafatasının içindeki basınç artar. Bu durum ise aşağıdakileri içeren su zehirlenmesinin ilk belirtilerine neden olur:

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Şiddetli su zehirlenmesi vakaları, aşağıdakiler gibi daha ciddi semptomlara neden olabilir:

Uyuşukluk

Kas zayıflığı veya kramp

Artan kan basıncı

Çift ​​görme

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Duyusal bilgileri tanımlayamama

Nefes almada zorluk

Beyinde sıvı birikmesine serebral ödem denir . Bu, beyin sapını etkileyebilir ve merkezi sinir sistemi işlev bozukluğuna neden olabilir .

Şiddetli vakalarda su zehirlenmesi nöbetlere, beyin hasarına, komaya ve hatta ölüme neden olabilir.

Su zehirlenmesi neden olur?

Su zehirlenmesi nadirdir ve kazara çok fazla su tüketmek çok zordur. Bununla birlikte, olabilir - aşırı su alımı nedeniyle çok sayıda tıbbi ölüm raporu vardır.

Su zehirlenmesi en yaygın olarak spor etkinliklerine veya dayanıklılık antrenmanlarına katılan veya çeşitli zihinsel sağlık koşullarına sahip kişileri etkiler.

Spor etkinlikleri

Su zehirlenmesi özellikle dayanıklılık sporcuları arasında yaygındır. Bir kişi elektrolit kayıplarını doğru bir şekilde hesaba katmadan çok su içerse olabilir.

Bu nedenle, hiponatremi genellikle büyük spor etkinlikleri sırasında ortaya çıkar.

Ruh sağlığı koşulları

Kompulsif su içme olarak da adlandırılan psikojenik polidipsi, çeşitli zihinsel sağlık koşullarının bir belirtisi olabilir.

En çok şizofreni hastaları arasında yaygındır , ancak duygulanım bozuklukları, psikoz ve kişilik bozuklukları olan kişilerde de ortaya çıkabilir.

Su zehirlenmesi hayatı tehdit edici olabilir ve en çok antrenman yapan askerler, dayanıklılık sporcuları ve şizofreni hastaları arasında yaygındır.

Su zehirlenmesi ölümcül olabilir mi?

Yanlışlıkla çok fazla su tüketmek az rastlanır bir durummuş gibi görünse de aşırı su alımı ölüme neden olabilir.

Su zehirlenmesinden ölüm riski taşıyan kişiler, dayanıklılık sporları etkinliklerine veya askeri eğitimlere katılma eğilimindedir. Her ikisini de yapmayan bir kişinin çok fazla su içmekten ölmesi pek olası değildir.

Ne kadar su tüketmeliyiz?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "Bir kişinin her gün ne kadar su içmesi gerektiğine dair resmi bir yönerge yoktur" diyor.

Doğru miktar, vücut ağırlığı , fiziksel aktivite düzeyi, iklim ve emzirip emzirmeme gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

2004 yılında Ulusal Tıp Akademisi, 19-30 yaş arası kadınların günde yaklaşık 2,7 litre ve aynı yaştaki erkeklerin günde yaklaşık 3,7 litre tüketmesini tavsiye etti.

Ancak sporcular, yaşlı yetişkinler ve hamile kadınların her gün daha fazla su içmesi gerekebilir.

Doğru miktarı tahmin etmek için kalorileri dikkate almak yardımcı olabilir. Bir kişinin günde 2.000 kaloriye ihtiyacı varsa, günde 2 litre su tüketmesi gerekir. En uygun su tüketimi için bir uzmana danışmakta fayda vardır.